МО мамлакатлари иқлим бўйича ўзаро ҳамкорликнинг барқарор моделини шакллантирмоқда — эксперт
ТASHKENT. Кazinform — Марказий Осиё мамлакатлари минтақада иқлим бўйича ўзаро ҳамкорликнинг барқарор моделини шакллантирмоқда. Бу фикрни Ўзбекистон Президенти ҳузуридаги Стратегик ва минтақалараро тадқиқотлар институти директорининг биринчи ўринбосари Акрамжон Неъматов билдирди ва у Астанада бўлиб ўтган Минтақавий экологик саммитнинг аҳамияти ҳақида гапирди, деб хабар беради Кazinform агентлигининг Тошкентдаги мухбири.
Экспертнинг сўзларига кўра, Минтақавий экологик саммит Самарқанд иқлим форумининг, шунингдек, Душанбе ва Бишкекда музликлар ва тоғ экотизимларини сақлашга бағишланган конференцияларнинг тизимли давоми ҳисобланади. Бугунги кунда Марказий Осиё мамлакатлари атроф-муҳитнинг ёмонлашуви оқибатларини кузатиш билан чекланиб қолмай, балки аниқ мувофиқлаштирилган чоралар кўришни бошладилар.
— Минтақа мамлакатлари экологик муаммоларни ҳал қилиш учун масъулиятни ўз зиммасига олишга тайёр эканликларини намойиш этмоқдалар. Марказий Осиё мамлакатлари илгари декларатив даражада қолдирилган ҳаракатларни аниқ амалга оширишга содиқдирлар. Буни республикаларнинг Марказий Осиёнинг экологик ҳамкорлиги тўғрисидаги декларацияни қабул қилиши ва БМТ тузилмалари билан ҳамкорликда минтақавий ҳамкорликни тизимлаштириш истаги тасдиқлайди, — деди Акрамжон Неъматов.
Эксперт таъкидлаганидек, саммит давомида минтақа мамлакатлари нафақат иқлим муаммолари кўламига эътибор қаратдилар, балки уларни енгиб ўтиш режалари билан ҳам ўртоқлашдилар. Масалан, президентлар лойиҳаларга молиявий ва техник ёрдам кўрсатиш механизмларини бирлаштириш, илмий базани ривожлантириш ва технологик тараққиётга алоҳида эътибор қаратдилар.
— Ўзаро мувофиқлаштирилмаган ташаббуслардан воз кечиб, ягона минтақавий стратегияни шакллантиришга ўтиш Марказий Осиёнинг аҳамиятини оширади. Чўлланишга қарши курашиш учун минтақавий марказ яратиш, ягона экологик атласни ишлаб чиқиш ва илмий ва эксперт базасини мустаҳкамлашга қаратилган таклифлар айниқса машҳур бўлиб бормоқда. Умумий маълумотлар тизимини яратиш аввалги йиллардаги маълумотларни таққослаш орқали экологик ўзгаришларни кузатиш имконини беради. Шундай қилиб, Марказий Осиё минтақада иқлим бўйича ўзар ҳамкорликнинг барқарор моделини шакллантирмоқда, — деди Стратегик ва минтақалараро тадқиқотлар институти вакили.
Акрамжон Нематов Саммитда кўтарилган ташаббусларнинг изчил амалга оширилиши минтақа мамлакатларининг тобора мураккаблашиб бораётган иқлим хавфларига тез мослашишига ёрдам беради. Шунга кўра, потенциал таҳдидларнинг олдини олишга қаратилган бир қатор чора-тадбирларни мувофиқлаштирилган тарзда қабул қилиш мумкин бўлади.
Эслатиб ўтамиз, Қозоғистон Президенти Қасим-Жомарт Тоқаев раислигида бўлиб ўтган Халқаро Оролни қутқариш жамғармаси таъсисчи давлатлари раҳбарлари кенгаши йиғилишида саммит якунлари бўйича 4 та муҳим ҳужжат имзолангани ҳақида хабар берилди.