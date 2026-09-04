Mitsubishi Pajero етти йилдан кейин бозорга қайтмоқда
ASTANА. Кazinform – Афсонавий Pajero йўлтанламас автомобили жаҳон бозорига қайтмоқда. Mitsubishi Motors етти йиллик танаффусдан сўнг Японияда ушбу моделнинг янги авлодини тақдим этди, деб хабар беради Kyodo ахборот агентлиги.
Янги Pajero биринчи бўлиб Таиланд бозорига чиқади. Япония ва Австралияда сотувлар 2027 йил март ойига қадар бошланади. Келгуси йилдан бошлаб Mitsubishi йўл танламас автомобилни Жануби-Шарқий Осиё, Лотин Америкаси ва Яқин Шарқ каби 100 га яқин бозорга чиқаришни режалаштирмоқда.
Pajero — Mitsubishiнинг энг машҳур моделларидан бири. Биринчи авлод 1982 йилда тақдим этилганидан бери компания бутун дунё бўйлаб 3,29 миллиондан ортиқ Pajero ишлаб чиқарган. Йўлтанламас автомобиль узоқ сафарлар учун ишончли автомобилга айланди. Дебютидан бир йил ўтгач, у йирик ралли пойгасида ўз тоифасида ғолиб чиқди.
— Биз Mitsubishi Motorsнинг энг яхши технологияларини бирлаштирдик ва барча ресурсларимизни сафарбар қилдик, — деди компания президенти Кейсуке Кишиура матбуот анжуманида.
Унинг сўзларига кўра, янги модель ҳар жиҳатдан сезиларли ўзгаришларга учради.
Mitsubishi Pajeroнинг қайтиши компанияга ички бозорда савдо ҳажмини оширишга ёрдам беришига умид қилмоқда. 2030 молиявий йилга бориб, автомобиль ишлаб чиқарувчи Японияда савдо ҳажмини 2024 молиявий йилга нисбатан 50% га, тахминан 180 мингта автомобилга оширишни режалаштирмоқда.
Келажакда Mitsubishi Pajeroнинг кичикроқ ўлчамдаги иккита версиясини чиқаришни режалаштирмоқда.
Модель бозорга йўлтанламас автомобилларга талаб юқори бўлган бир пайтда қайтади. MarkLines тадқиқот компаниясининг маълумотларига кўра, 2025 йилда Японияда йирик йўлтанламас автомобиллар бозори тахминан 100 мингта автомобилни ташкил қилади.
Сегментга Toyota томонидан ишлаб чиқарилган Land Cruiser етакчилик қилмоқда. Унинг улуши тахминан 40% ни ташкил қилади.
Эслатиб ўтамиз, Япониянинг Mitsubishi компанияси Қозоғистондан кам учрайдиган галлий металини импорт қилишни бошлайди.