Миср вакили ЮНЕСКО Бош директорлигига ягона номзод сифатида кўрсатилган
ASTANA. Kazinform – Овоз бериш якунлари бўйича ЮНЕСКО Ижроия кенгаши аъзолари Бош директор лавозимига Холид Ал-Анани (Миср) номзодини илгари сурди.
Таклиф 6 ноябрда Ўзбекистоннинг Самарқанд шаҳрида бўлиб ўтадиган Ташкилотнинг Бош конференциясида ЮНЕСКОга аъзо барча давлатлар томонидан овозга қўйилади. У Бош конференцияда сайланганидан сўнг, ноябрь ойининг ўрталарида Одри Азуленинг ўрнига ўз лавозимига киришади.
Холид Аҳмед Ал-Анани Али Эзз 1971 йилда туғилган. У Мисршунос ва Хелван университетининг Мисрология профессори. Университетда 30 йилдан ортиқ дарс берган. Туризм ва меҳмондўстлик менежменти факультети декан ўринбосари, Очиқ ўқув маркази директори, туризм менежменти кафедраси мудири лавозимларида ишлаган. У Монпельедаги (Франция) Пол Валери университетида Мисрология бўйича PhD даражасини олди, у ерда бир неча марта ташриф буюрган профессор бўлган.
2014-2016 йилларда Миср цивилизацияси миллий музейига, 2015- 2016 йилларда эса Қоҳирадаги Миср музейига раҳбарлик қилган. 2016-2022 йилларда Миср Араб Республикаси қадимий ёдгорликлар вазири, кейин эса туризм ва қадимий ашёлар вазири лавозимларида ишлаган.
Бир қатор халқаро илмий жамиятларнинг аъзоси. 2024 йил ноябрь ойида Жаҳон сайёҳлик ташкилотининг маданий туризм бўйича махсус вакили этиб тайинланди. Кейинчалик у Африка Жаҳон мероси жамғармасининг ишончли вакили бўлди. У бир қатор халқаро мукофотларга сазовор бўлган. Араб, француз ва инглиз тилларини яхши билади.