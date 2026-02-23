Миср 1 мартдан бошлаб чет элликлар учун виза тўловларини оширади
ASTANА. Кazinform – Эрта баҳордан бошлаб хорижий сайёҳлар Миср аэропортлари ва чегара ўтиш пунктларига келганларида юқори виза тўловларини тўлашлари керак бўлади, деб хабар беради Кazinform мухбири.
Миср 2026 йил 1 мартдан бошлаб туристик визалар учун виза тўловини 25 доллардан 30 долларгача оширади. Янги тўлов барча чегара ўтиш пунктларида қўлланилади, деб хабар беради Cairo24.
Миср Сайёҳлик компаниялари ва агентликлари палатаси ўз аъзоларини қарор ҳақида хабардор қилди. Тур операторлари ва уларнинг қонуний вакилларига йўлланган расмий хатда бу ўсиш мамлакатга кириш тартибларини оптималлаштириш билан боғлиқлиги таъкидланган.
Палата ижрочи директори Усама Амара янги тариф тасдиқланганини ва белгиланган санадан бошлаб барча назорат пунктларида мажбурий бўлишини таъкидлади.
Сайёҳлик компанияларига саёҳатларни ташкил қилишда тушунмовчиликларнинг олдини олиш учун саёҳат дастурларини олдиндан янгилаш ва ўзгаришларни халқаро ҳамкорлари билан мувофиқлаштириш тавсия этилади. Мисрга саёҳатларга талабнинг юқорилиги ва баҳорда сайёҳлар оқимининг анъанавий равишда ўсиб боришини ҳисобга олган ҳолда, мижозларни янги тарифлар ҳақида хабардор қилиш зарурлигига алоҳида эътибор қаратилмоқда.
Миср туризм саноати ушбу қарор соҳани ривожлантириш, аэропорт инфратузилмасини модернизация қилиш ва хизмат кўрсатиш сифатини яхшилаш бўйича кенгроқ сиёсатнинг бир қисми эканлигини таъкидламоқда. Расмийлар электрон визалардан фойдаланишни кенгайтириш ва аэропортларнинг сиғимини оширишда давом этмоқдалар.
