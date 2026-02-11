Мишель Жозеф ўзининг янги "BAĞALA" қўшиғида Қозоғистонга бўлган муҳаббатини изҳор этди
ASTANA. Kazinform - Машҳур мўғул қўшиқчиси ва «Silk Way Star» халқаро танлови ғолиби Мишель Жозеф ўзининг янги асари - қозоқ тилидаги "BAĞALA" трекини тақдим этди.
"BAĞALA" қўшиғи қўшиқчининг 2025 йил ноябрь ойида танловнинг гранд-финалида ғолиб бўлганидан кейин қозоғистонлик мухлисларига берган ваъдасини амалга оширишидир. Мишель қозоқ маданияти ва тилининг гўзаллигини чуқур эътироф этди.
"Мен «Silk Way Star» лойиҳаси давомида Қозоғистонга бутун қалбим билан ошиқ бўлдим. Қозоқ тили жуда бой ва гўзал, ва мен учун бу ердаги тингловчиларимга танлов давомида уларнинг улкан қўллаб-қувватлаши учун миннатдорчилик белгиси сифатида қўшиқ айтиш муҳим эди", - дейди мўғул қўшиқчиси.
Янги қўшиқ тингловчиларни самимий ҳис-туйғуларни, вақтни, ижод қувончини ва яқинларини қадрлашга ундайди. Композиция видеорежиссор К. Жилжақсинов, қўшиқ матнлари муаллифлари Д. Шамуратов ва Н. Шарханули иштирокида яратилган ва аранжировкаси Г. Исмбергенов томонидан амалга оширилган.
Эслатиб ўтамиз, Мишель Жозеф II-даражали "Достық" ордени билан тақдирланди. Мукофотни Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаев номидан Давлат маслаҳатчиси Е. Қарин топширди.
Мўғулистонлик қўшиқчи нафақат ўзининг кучли вокали ва ноёб тасвирлари билан, балки «Қараторғай» каби қозоқ қўшиқларини моҳирона ижро этиши билан ҳам томошабинларни ўзига жалб этди.
Silk Way Star гранд-финали Астана шаҳрида бўлиб ўтди ва олти тилда жонли эфирда намойиш этилди. Танловнинг барча 10 та эпизоди Jibek Joly ва Silk Way телеканалларида кўрсатилди. Шунингдек, финал China Media Group таркибига кирувчи Хитойнинг CCTV-15 телеканалида ҳам намойиш этилди. Лойиҳанинг умумий аудиторияси 1 миллиард кишидан ошди.
Халқаро лойиҳа ҚР Президентининг Телерадиокомплекси ва China Media Group ўртасидаги келишув доирасида амалга оширилди.