Миллий жамғарма 9 ойда 1,3 триллион тенге билан тўлдирилди
ASTANA. Kazinform – Молия вазирлиги Миллий жамғарманинг 9 ойлик ҳолати тўғрисидаги маълумотларни эълон қилди. Расмий маълумотларга кўра, Миллий жамғармага 9 ой давомида 1 триллион 375 миллиард 751 миллион 991,8 минг тенге соф даромад тушган.
2025 йил бошида Миллий жамғармада 34 триллион 730 миллиард 106 миллион 884 минг тенге бор эди. 1 сентябрда эса бу миқдор 36 триллион 105 миллиард 858 миллион 875,8 минг тенгега етди.
Эслатиб ўтамиз, 9 ойда Миллий жамғармага жами 5 триллион 238 миллиард 786 миллион 755,5 минг тенге даромад келиб тушди. Шундан 2 триллион 480 миллиард 802 миллион 213 минг тенге фондни бошқаришдан олинган инвестиция даромадидир.
Ушбу 5,2 триллион тенгенинг 3 триллион 863 миллиард 34 миллион 763,7 минг тенгеси сарфланган. Шундан кафолатланган трансфертларга 2 триллион тенге, мақсадли трансфертларга 1 триллион 830 миллиард тенге, маблағни бошқариш ва ташқи аудит харажатларига 33 миллиард 34 миллион 763,7 минг тенге йўналтирилди.
2024 йилда эса Миллий жамғармага 8,8 триллион тенге тушум тушди, 5,6 триллион тенге эса сарфланди.