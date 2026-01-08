Микки Рурк 100 минг доллардан ортиқ хайрия маблағларидан бош тортди
ASTANА. Kazinform — Голливуд актёри Микки Рурк интернетда тўпланган 100 минг доллардан ортиқ хайрия маблағларини қабул қилишдан бош тортди, деб хабар беради Кazinform агентлиги The New York Times газетасига таяниб.
Маблағлар актёр ижара ҳақини тўламагани учун Лос-Анжелесдаги уйидан ҳайдаб чиқарилгандан сўнг йиғилган.
73 ёшли актёр ўзининг Instagram саҳифасида молиявий аҳволи ва турмуш тарзи ҳақидаги жамоатчилик муҳокамасидан "ҳақоратланганини" ҳис қилганини ёзди.
— Мен ҳеч қачон нотаниш одамлардан, мухлислардан ёки бошқа ҳеч кимдан бир тийин ҳам сўрамайман, — деб ёзди у.
Микки Рурк яшайдиган уйнинг эгаси Эрик Голди декабрь ойи охирида Лос-Анжелес округи Олий судига актёрнинг ижара ҳақи учун 59 100 доллар қарздорлигини даъво қилиб, ариза берди.
Суд ҳужжатларига кўра, актёрга қарзни тўлаш ёки кўчиб ўтиш учун уч кун вақт берилган.
Актёрнинг менежери Кимберли Хайнснинг айтишича, Микки Рурк Беверли Гроув уйида тахминан 10 йил яшаган ва янги эгаси мулкни 2024 йилда сотиб олган.
Унинг сўзларига кўра, актёр ижара ҳақини ўз вақтида тўлаб келган, аммо кейин шароитлар жуда ноқулай бўлиб қолган. Уч хонали уйнинг ойлик ижараси 5200 доллардан 7000 долларгача кўтарилган кўринади.
Кимберли Хайнснинг сўзларига кўра, Микки Рурк шанба куни ёрдам сўраб у билан боғланган ва эртаси куни унинг офиси GoFundMe платформасида саҳифа очган ва у орқали 100 000 доллардан ортиқ маблағ йиғилган.
Бироқ, актёр пулни олишдан бош тортган. Микки Рурк энди Ғарбий Голливуддаги меҳмонхонага кўчиб ўтган. Яқин кунларда у Лос-Анжелеснинг Корейс кварталидаги квартирага кўчиб ўтишни режалаштирмоқда.
Суд мажлиси апрель ойига режалаштирилган.
— Мен Миккига қойил қоламан. У ўз принципларидан воз кечмайдиган, ҳеч кимдан ёрдам, хайрия ёки қўллаб-қувватлашни қабул қилмайдиган одам. Бироқ, мен одамлар уни яхши кўришларини ва у ҳозир қийин аҳволда эканлигини ҳам ҳис қиляпман, — деди Кимберли Хайнс.
