АҚШда ишсизлик даражаси 4,6 фоизга ошади
ASTANA. Kazinform — АҚШда ишсизлик даражаси ноябрь ойида 4,6 фоизга кўтарилиб, 2021 йил октябрь ойидан бери энг юқори кўрсаткичга етди. Бу ҳақда сешанба куни АҚШ Меҳнат статистикаси бюроси маълум қилди, дея хабар беради Синьхуа.
Ноябрь ойида ишсизлар сони 7,8 миллионга етди, бу ўтган йилнинг шу ойидаги 7,12 миллион кўрсаткичидан сезиларли даражада юқори.
Хусусан, ноябрь ойида 5 ҳафтадан кам бўлмаган муддатда ишсиз қолганлар сони 2,5 миллион кишига етиб, сентябрь ойига нисбатан 316 минг кишига ошган. Узоқ муддатли ишсизлар сони ноябрь ойида бироз ошиб, 1,9 миллион кишига етди, бу умумий ишсизларнинг 24,3 фоизини ташкил этади..
Бундан ташқари, ноябрь ойида ишчи кучининг иштироки даражаси сентябрь ойида 62,4% дан бироз кўтарилиб, 62,5% га етди.
Ноябрь ойида қишлоқ хўжалигидан ташқари янги иш ўринлари сони 64 мингтага ошди, бу экспертлар прогнозидан (40 минг) юқоридир. Ишга қабул қилиш соғлиқни сақлаш, қурилиш ва ижтимоий ёрдам соҳаларида кўпайди, транспорт, омборхона ва федерал муассасаларда эса, аксинча, қисқариш кузатилди.
Аввалроқ Трамп маъмурияти барча хорижлик сайёҳлардан мамлакатга кириш учун сўнгги беш йил давомида ижтимоий тармоқлардаги фаолияти тўғрисидаги маълумотларни тақдим этишни талаб қилишни режалаштираётгани ҳақида хабар берган эдик.