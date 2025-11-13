Михаил Кукушкин Франциядаги турнирнинг чорак финалига чиқди
ASTANА. Кazinform — Қозоғистонлик, дунёнинг 317-ракеткаси Михаил Кукушкин Лион (Франция) челленжер турнирининг чорак финалига йўл олди.
Мусобақани саралаш босқичларидан бошлаган 37 ёшли қозоғистонлик теннисчи иккинчи босқичда дунёнинг 168-ракеткаси, франциялик Лука ван Ашни мағлуб этди.
Биринчи сетда Кукушкин яққол устунлик кўрсатди — 6:2.
Кескин кечган иккинчи сетда у тай-брейкда вазиятни ўзгартиришга муваффақ бўлди — 7:6 (7:5).
Икки соатлик ўйинда М. Кукушкин 9 та брейк-пойнтдан 2 тасини ва 6 та эйсни фойдаланди. Франциялик спортчи 10 та эйс амалга оширди, аммо 5 та брейк-пойнтдан бирортасини ҳам амалга ошира олмади.
Шундай қилиб, саралаш босқичини ҳам қўшиб ҳисоблаганда, кетма-кет тўртта ўйинда ғалаба қозонган Михаил Кукушкин ярим финал йўлланмаси учун дунёнинг 260-ракеткаси, яна бир франциялик Том Парис билан рақобатлашади.
Ҳозирда қозоғистонлик теннисчи ATP Live рейтингида 292-ўринга кўтарилди.
Эслатиб ўтамиз, Александр Бублик жаҳон рейтингида илк бор 11-ўринга кўтарилди.