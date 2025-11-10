Александр Бублик жаҳон рейтингида илк бор 11-ўринга кўтарилди
ASTANА. Каzinform — Профессионал теннисчилар ассоциацияси (АТP) томонидан эълон қилинган рейтингда қозоғистонликларнинг ўринлари маълум бўлди.
Қозоғистоннинг биринчи ракеткаси Александр Бублик 13-ўриндан 11-ўринга кўтарилди. Бу — унинг жаҳон рейтингидаги шахсий рекорди. Ўтган ҳафта Бублик 16-ўриндан 13-ўринга кўтарилди.
Шундай қилиб, А. Бублик кучли ўнликка киришга яқин.
Ҳозирда қозоғистонлик теннисчи Италиянинг Турин шаҳрида бўлиб ўтаётган АТР якуний турнирида захира ўйинчиси сифатида рўйхатга олинган.
Яна бир қозоғистонлик Александр Шевченко 97-ўриндан 95-ўринга кўтарилди.
Испаниялик Карлос Алькарас жаҳон рейтингида яна пешқадамликка қайтди ва италиялик Янник Синнерни ортда қолдирди. Кучли учликни германиялик Александр Зверев якунлайди.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Рибакина WТА якуний турнирида ғалаба қозонган илк осиёлик теннисчи бўлгани ҳақида хабар берган эдик.
Қасим-Жомарт Тоқаев теннисчи Елена Рибакинани ғалабаси билан табриклади.
Елена Рибакина жаҳон рейтингида кучли бешликка кирди.