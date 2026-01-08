Меtа компанияси Ray-Ban Display кўзойнакларининг глобал савдосини вақтинча тўхтатди
ASTANА. Кazinform — Меtа компанияси Ray-Ban Display кўзойнакларининг глобал савдосини вақтинча тўхтатганини эълон қилди. Бунга Қўшма Штатлардаги жуда юқори талаб ва ишлаб чиқариш ҳажмининг чекланганлиги сабаб бўлган. Бу ҳақда Reuters хабар берди.
Дастлаб, қурилма савдоси шу йил бошида Буюк Британия, Франция, Италия ва Канадада бошланиши режалаштирилган эди. Бу қарор бозорда аввалги версиялари муваффақиятли ишга туширилгандан сўнг қабул қилинди. Бироқ, компания энди маҳсулотнинг халқаро бозорда мавжудлигини таъминлаш стратегиясини қайта кўриб чиқишга қарор қилди, америкалик мижозларнинг буюртмаларини бажаришга устувор аҳамият берди.
Меtа вакилларининг сўзларига кўра, бу кўзойнаклар "ўз тоифасидаги биринчи маҳсулот" ҳисобланади ва уларни сотиб олиш учун кутиш рўйхати сезиларли даражада ошди.
Таъкидланганидек, Ray-Ban Display кўзойнаклари фойдаланувчиларга суратга олиш, контентни жонли эфирда узатиш ва сунъий интеллект ёрдамчиси билан ўзаро алоқада бўлиш имконини беради. IDC EMEA маълумотларига кўра, Меtа савдонинг биринчи чорагида 15 000 та Ray-Ban Display кўзойнакларини сотди ва ақлли кўзойнаклар сегментида бозорнинг 6 фоизини эгаллади.
Шунингдек, Лас-Вегасда бўлиб ўтган йиллик истеъмол электроникаси кўргазмасида (CES) компания кўзойнаклар ва Меtа Neural Band билагузуги учун янги функцияларни тақдим этди. Янгиланишлар орасида телесуфлёр функцияси ҳам бор — бу фойдаланувчиларга билагузук ёрдамида ёзувларни ўқиш ва матнни айлантириш имконини беради.
Эслатиб ўтамиз, Меtа ёшни текшириш тизимини жорий этади.