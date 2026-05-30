Меtа Instagram, Facebook ва WhatsAppда пуллик функцияларни ишга туширди
ASTANА. Кazinform — Меtа Instagram, Facebook ва WhatsAppда пуллик Plus обуналарининг глобал миқёсда ишга туширилишини эълон қилди. Бу ҳақда 24kg хабар берди.
Илгари ушбу режалар чекланган синов босқичида эди ва фақат танланган фойдаланувчилар гуруҳи учун мавжуд эди.
Янги обуналарнинг ойлик нархи:
- Instagram Plus — $3.99;
- Facebook Plus — $3.99;
- WhatsApp Plus — $2.99.
Компания ҳали янги режаларнинг барча функцияларини эълон қилмади. Бироқ, аввалги синовлар давомида маълум бўлганидек, Instagram Plus ва Facebook Plus режалари асосан Stories функциясини кенгайтиришга қаратилган.
Обуначилар:
- одатдаги 24 соат ўрнига 48 соат давомида Stories жойлаштира оладилар;
- кўришлар бўйича кенгайтирилган статистикага кириш ҳуқуқига эга бўладилар;
- бошқа фойдаланувчиларнинг Storiesларини аноним равишда кўра оладилар;
- интерфейсни шахсийлаштириш воситаларидан фойдаланадилар;
- Facebook ва Messenger иконкаларини ўзгартиришлари мумкин;
- эксклюзив анимацион реакцияларга киришлари мумкин.
Меtа шунингдек, сунъий интеллект учун Меtа АI хизматлари учун янги обуналарни синовдан ўтказишни бошлади. Улар орасида:
- One Plus,
- One Premium,
- One Essential,
- One Advanced
тарифлари мавжуд. Нархи ойига $7.99 дан $49.99 гача ўзгаради.
Компания маълумотларига кўра, янги обуналар бутун дунё бўйлаб босқичма-босқич жорий этилади. Шунинг учун уларнинг мавжудлиги ҳар бир минтақада турли вақтларда пайдо бўлиши мумкин.
Эслатиб ўтамиз, YouTube расман янги АI функциясини ишга туширди.