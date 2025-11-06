Мексикада маст эркак оммавий тадбирда президентни ўпмоқчи бўлди
ASTANА. Кazinform – Мексика президенти Клаудия Шейнбаум ўзини таҳқирлаган эркакка қарши судга даъво аризаси билан мурожаат қилди ва бу воқеани "барча аёлларга қилинган ҳужум" деб атади, деб хабар беради CNN.
Ҳодиса сешанба куни Мехико шаҳрида содир бўлган. Бир эркак Шейнбаумни кутиб олаётган одамлар орасидан ўтиб, уни қучоқлаб ўпишга уринган. Ҳодиса президентнинг энг яқин ёрдамчиларидан бирининг аралашуви билан якунланган.
Мексиканинг биринчи аёл президенти Шейнбаум эркакни судга беришга қарор қилганини эълон қилди.
— Мен судга беришга қарор қилдим, чунки мен аёл сифатида бошдан кечирганим, мамлакатимиздаги барча аёллар бошдан кечирадиган ҳолдир. Ҳеч бир эркак шахсий маконни бузишга ҳақли эмас, — деди у.
Унинг қўшимча қилишича, бу биринчи марта содир бўлмаяпти. 2021 йилда Мехико шаҳри мэри сифатида у Халқаро хотин-қизлар кунига бағишланган видеони чиқарди. Унда у 12 ёшида жамоат транспортида зўрланганини ва талаба сифатида ўқитувчи томонидан жинсий зўравонликка учраганини эслайди. Маълум бўлишича, эркак ҳибсга олинган ва ҳозирда Жинсий жиноятлар бўйича тергов бўлимида сақланмоқда.
Хавфсизлик масалалари
Бу воқеа аёллар ва сиёсатчилар хавфсизлиги ҳақидаги мунозараларни қайта авж олдирди. Бу воқеа Уруапан мэри Карлос Мансонинг "Ўликлар куни" тадбирида шафқатсизларча ўлдирилишидан бир неча кун ўтиб содир бўлди, бу эса давлат амалдорларидан талаб қилинадиган хавфсизлик даражаси ҳақида саволлар туғдирди.
Ўзидан олдинги президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор сингари, Шейнбаум ҳам 2018 йилда бекор қилинган президентлик хавфсизлик хизматидан воз кечишга қарор қилди.
Таҳлилчиларнинг таъкидлашича, президентлик ҳодисаси жамоат ҳаётидаги аёллар учун кенгроқ муаммони ҳам юзага чиқарди. Миллий сайлов институти (INE) 2020 йил сентябридан 2025 йил июлигача сиёсий лавозимларда аёлларга нисбатан 516 та зўравонлик ҳолатини қайд этди.
Эслатиб ўтамиз, Мексикада кучли ёғингарчилик оқибатида 40 га яқин одам ҳалок бўлди.