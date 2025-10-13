Мексикада кучли ёғингарчилик оқибатида 40 га яқин одам ҳалок бўлди
ASTANA. Kazinform - Мексикада сўнгги кунларда содир бўлган кучли ёмғир ва кўчкилар оқибатида камида 37 киши ҳалок бўлди, дея хабар беради Kazinform Синьхуага таяниб.
Фуқаро муҳофазаси миллий бошқармаси маълумотларига кўра, Мексиканинг марказий қисмидаги Идальго штатида 22 киши, Пуэбла штатида тўққиз киши, Веракрусда беш киши ва Керетарода бир киши ҳалок бўлган.
Расмийлар кучли ёғингарчиликдан жабр кўрган минглаб одамларга ёрдам кўрсатмоқда.
“Раймонд” тропик штормнининг Тинч океани қирғоқларига таъсири туфайли кучайган кучли ёмғир Мексиканинг бир қанча штатларида сув тошқинлари, кўчкилар ва кенг кўламли вайронагарчиликларга сабаб бўлди.
Армия ва денгиз флоти томонидан қўллаб-қувватланган маҳаллий ва миллий маъмуриятлар киришни тиклаш, зарарни баҳолаш ва шошилинч ёрдам етказиш устида иш олиб боряпти. Фуқаро муҳофазаси расмийларининг айтишича, тиклаш ишлари бир неча ҳафта давом этиши мумкин.