Мексика хорижий аралашув аниқланган тақдирда сайлов натижаларини бекор қилиш тўғрисидаги қонунни маъқуллади
ASTANА. Кazinform – Мексика депутатлар палатаси (парламентнинг қуйи палатаси) хорижий аралашув ҳолатида сайлов натижаларини бекор қилишни назарда тутувчи конституциявий ислоҳотни маъқуллади, деб хабар беради ТАСС.
– Конституциянинг 41-моддасининг VI бўлимига ўзгартириш киритиш тўғрисидаги фармон лойиҳаси умумий ва алоҳида бандларда маъқулланди. Ҳужжатга хорижий аралашув туфайли сайловларни бекор қилиш учун янги асосларни киритувчи банд киритилади, — дейилади депутатлар палатаси баёнотида.
Хабарга кўра, ташаббусни 307 депутат қўллаб-қувватлади, 128 нафари қарши овоз берди ва яна биттаси бетараф қолди.
Тузатишларга кўра, агар хорижий субъектлар, сиёсий кучлар ёки ташқи молиялаштириш сайлов натижаларига таъсир қилгани исботланса, овоз бериш натижалари ҳам алоҳида сайлов участкаларида, ҳам бутун мамлакат бўйлаб бекор қилиниши мумкин.
El Universal газетасининг хабар беришича, ташаббус муаллифи ҳукмрон партия фракцияси координатори Рикардо Монреалдир.
Нашр таъкидлаганидек, ислоҳот миллий суверенитетни ҳимоя қилиш ва хорижий аралашувга қарши курашишга қаратилган.
Эслатиб ўтамиз, FIFА Президенти Мексиканинг Жаҳон чемпионатини ўтказишга тайёрлигига ишонч билдирди.