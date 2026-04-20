Меҳнат биржасида ногиронлиги бўлган фуқароларга 16,7 минг иш ўрни таклиф қилинди
ASTANА. Кazinform – Қозоғистонда ногиронлиги бўлган шахсларни ишга жойлаштиришга қаратилган чора-тадбирлар доирасида электрон меҳнат биржасида иш берувчиларнинг махсус рўйхати эълон қилинди.
Меҳнат ва аҳолини ижтимоий ҳимоя қилиш вазирлигининг маълумотларига кўра, Ижтимоий кодексга мувофиқ, иш берувчилар ушбу тоифадаги фуқароларнинг белгиланган квота доирасида иш билан таъминланишини таъминлайдилар.
2026 йилда квота 2,6 минг иш берувчи учун белгиланган бўлиб, 16,7 минг иш ўрнини қамраб олади. Бу ногиронлиги бўлган фуқароларга барқарор даромад олиш ва ўзларининг касбий салоҳиятларини рўёбга чиқариш имконини беради.
– Квотада иштирок этаётган иш берувчилар рўйхати электрон меҳнат биржасида туманлар ва шаҳарлар кесимида эълон қилинди. Бу иш қидирувчиларга ўз ҳудудларида тезда мос бўш иш ўринларини топиш имконини беради, – деди вазирлик.
Вазирлик маълумотларига кўра, иш ўринлари квоталари нафақат янги иш ўринларини очиш, балки инклюзив меҳнат бозорини яратишга қаратилган муҳим механизмдир.
– Вазирлик ногиронлиги бўлган шахслар учун маълумотларга киришни кенгайтириш, квоталарни амалга оширишни мониторинг қилиш ва баҳолаш тизимини такомиллаштириш, шунингдек, 50 дан ортиқ ходимга эга иш берувчилар учун квоталарни автоматлаштирилган ҳисобга олишни жорий этишга устувор аҳамият беради. Бундан ташқари, карьера марказлари иш берувчиларга квота лавозимларига номзодларни танлашда амалий ёрдам кўрсатади, — деб таъкидланди.
Эслатиб ўтамиз, Қозоғистонда ногиронликни аниқлаш бўйича 89 мингдан ортиқ ариза сиртдан кўриб чиқилди.