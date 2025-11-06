Қозоғистонда ногиронликни аниқлаш бўйича 89 мингдан ортиқ ариза сиртдан кўриб чиқилди
ASTANА. Кazinform – 2025 йил бошидан бери ногиронлик гуруҳини аниқлаш учун тиббий-ижтимоий экспертиза ўтказишнинг сиртқи формати бўйича пилот лойиҳасини амалга ошириш доирасида Қозоғистоннинг барча ҳудудларидан 89,5 минг ариза кўриб чиқилди.
Меҳнат ва аҳолини ижтимоий ҳимоя қилиш вазирлигининг маълумотларига кўра, бугунги кунда 30 та нозологик объект бўйича сиртдан сертификатлаш амалга оширилмоқда.
2024 йилда 96,9 мингдан ортиқ ариза сиртдан кўриб чиқилди, бу сертификатлашдан ўтган ногиронларнинг умумий сонининг 37,4% ни ташкил қилади.
Аввал хабар қилинганидек, Миллий жамоатчилик ишонч кенгашининг VI йиғилишида Давлат раҳбари махсус эҳтиёжли одамлар учун энг қулай шароитларни яратиш, уларнинг ишларни кўриб чиқиш ва қоғозбозликдан ўтишига йўл қўймаслик, шунингдек, хизмат кўрсатувчи провайдерлар ва хизмат олувчилар ўртасидаги алоқанинг олдини олиш бўйича кўрсатма берган эди.
Ушбу вазифани бажариш учун Қозоғистон Республикаси Меҳнат ва аҳолини ижтимоий ҳимоя қилиш вазирлиги Соғлиқни сақлаш ва Рақамли ривожланиш, инновациялар ва аэрокосмик саноат вазирликлари билан биргаликда Қозоғистоннинг барча 20 та ҳудудида тиббий-ижтимоий экспертиза (бундан буён матнда ТИЭ деб юритилади) ўтказишнинг сиртқи формати бўйича лойиҳани пилот режимида амалга оширмоқда.
Ногиронлик гуруҳини аниқлаш бўйича хизмат олиш учун ариза берувчи яшаш жойидаги поликлиникага мурожаат қилиши ва зарур текширувдан ўтиши керак, қолган жараёнлар ахборот тизимларининг интеграцияси туфайли унинг иштирокисиз амалга оширилади.
Ташқи сертификатлашга ўтиш:
- маъмурий ва бюрократик тўсиқларни бартараф этади;
- ТИЭ эксперт қарорларининг шаффофлигини таъминлайди;
- уйдан чиқмасдан ногиронликни аниқлаш ва ногиронлиги бўлган шахслар учун ижтимоий ҳимоя чораларини белгилаш бўйича хизматларни олиш имконини беради;
- хизмат олувчининг хизмат кўрсатувчи провайдер билан бевосита алоқасини йўқ қилади ва шу билан коррупция хавфини камайтиради.
Эслатиб ўтамиз, 3 сентябрь куни Қозоғистонда ногиронликни белгилаш бўйича 69 мингга яқин ариза сиртдан кўриб чиқилгани ҳақида хабар берган эдик.