Қозоғистонда ногиронликни белгилаш бўйича 69 мингга яқин ариза сиртдан кўриб чиқилди
ASTANА. Кazinform — 2025 йил бошидан ногиронлик гуруҳини белгилаш бўйича тиббий-ижтимоий экспертиза ўтказишнинг сиртқи формати бўйича пилот лойиҳани амалга ошириш доирасида Қозоғистоннинг барча вилоятларидан 68,9 мингта ариза кўриб чиқилди, деб маълум қилди Меҳнат ва аҳолини ижтимоий ҳимоя қилиш вазирлиги.
Бугунги кунда сиртқи шаклда кўриб чиқиш 30 та нозологик объектлар учун ўтказилади.
– 2024 йилда 96,9 мингдан ортиқ ариза сиртдан кўриб чиқилди, бу эса кўрикдан ўтган ногиронлар умумий сонининг 37,4 фоизини ташкил этади, – дейилади хабарда.
Аввал хабар қилинганидек, Давлат раҳбари Жамоаит ишончи миллий кенгашининг VI йиғилишида алоҳида эҳтиёжли шахслар учун энг қулай шарт-шароит яратиш, уларнинг инстанция ва қоғозбозликдан ўтишига йўл қўймаслик, шунингдек, хизмат кўрсатувчилар ва хизмат олувчилар ўртасидаги алоқага йўл қўймаслик бўйича кўрсатмалар берган эди.
Ушбу вазифани бажариш учун Қозоғистон Республикаси Меҳнат ва аҳолини ижтимоий ҳимоя қилиш вазирлиги Соғлиқни сақлаш ва рақамли ривожланиш, Инновациялар ва аэрокосмик саноат вазирликлари билан биргаликда Қозоғистоннинг барча 20 та вилоятида тиббий-ижтимоий экспертиза ўтказишнинг сиртқи формати (кейинги ўринларда ТИЭ деб юритилади) лойиҳасини пилот режимида амалга оширмоқда.
Ногиронлик гуруҳини белгилаш бўйича хизматни олиш учун аризачи ўз яшаш жойидаги клиникага мурожаат қилиши ва зарур текширувдан ўтиши керак, қолган жараёнлар ахборот тизимлари интеграцияси туфайли унинг иштирокисиз амалга оширилади.
Сиртқи кўрикдан ўтиш:
- маъмурий ва бюрократик тўсиқларни бартараф этади;
- ТИЭ эксперт қарорларининг шаффофлигини таъминлайди;
- уйдан чиқмасдан ногиронликни белгилаш ва ногиронларни ижтимоий ҳимоя қилиш чораларини белгилаш хизматларини олиш имконини беради;
- хизматни олувчи ва хизмат кўрсатувчи провайдер ўртасидаги тўғридан-тўғри алоқани йўқ қилади ва шу орқали коррупция хавфини камайтиради.