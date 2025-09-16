Мехикода газ тўлдирилган автоцистерна портлаши натижасида ҳалок бўлганлар сони 15 нафарга етди
ASTANA. Kazinform – ASTANA. Kazinform – Мехикода 10 сентябрда суюлтирилган газ билан тўлдирилган автоцистерна портлади. Ҳодиса оқибатида ҳалок бўлганлар сони 15 нафарга етди, 38 киши шифохонага ётқизилди. Бу ҳақда Мексика пойтахтининг соғлиқни сақлаш вазири Надин Гассман маълум қилди, деб хабар беради россиялик ТАСС.
"Бизга яна бир киши вафот этгани ҳақида хабар берилди. Шу тариқа қурбонларнинг умумий сони 15 нафарга етди", - деб келтиради Гассманнинг сўзларини La Razon нашри.
Шунингдек, унинг айтишича, 38 киши касалхонада, улардан 14 нафарининг аҳволи оғир.
Эслатиб ўтамиз, 10 сентябрда Мехико шаҳрининг Изтапалла туманидаги чорраҳада суюлтирилган газ олиб кетаётган машина портлаб кетган эди. 20 дан ортиқ машина ёниб кетган, яқин атрофдаги бинолар зарар кўрган.
Аввалроқ Мексиканинг жануби-ғарбий қисмида микроавтобус ҳалокатга учрагани ва 15 киши ҳалок бўлгани ҳақида хабар берган эдик.