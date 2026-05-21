KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    ЎЗ
    Тренд:

    МДҲ Ҳукумат раҳбарлари Туркманистонда учрашади

    ASTANA. Kazinform – 22 майда Ашхобод шаҳрида МДҲ Ҳукумат раҳбарлари кенгашининг кейинги йиғилиши бўлиб ўтади. Унда Бош вазир Олжас Бектенов иштирок этади.

    ТМД+
    Фото: Ақорда

    Кун тартибида савдо-иқтисодий ҳамкорликни кенгайтириш, саноат тармоқларида қўшма фаолиятни ривожлантириш, транспорт ва рақамлаштириш, конгресс ва кўргазма фаолияти ҳамда радионавигация масалалари мавжуд.

    «Ҳукумат раҳбарлари кенгаши ҚР Президенти Қасим-Жомарт Тоқаев ташаббуси билан ишлаб чиқилган МДҲга аъзо давлатлар ҳудудларидан ўтувчи асосий транспорт артерияларини боғлаш концепциясини тасдиқлаши режалаштирилган», – деди ҚР Ташқи ишлар вазирлигининг расмий вакили Ерлан Жетибаев ҳафталик брифингда.

    Йиғилиш натижалари Ҳамдўстлик давлатлари ўртасидаги интеграция жараёнларини чуқурлаштириш ва амалий ҳамкорликни мустаҳкамлашга ҳисса қўшиши кутилмоқда.

    МДҲ Ташқи сиёсат Туркманистон Халқаро алоқалар
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муаллиф