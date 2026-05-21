МДҲ Ҳукумат раҳбарлари Туркманистонда учрашади
ASTANA. Kazinform – 22 майда Ашхобод шаҳрида МДҲ Ҳукумат раҳбарлари кенгашининг кейинги йиғилиши бўлиб ўтади. Унда Бош вазир Олжас Бектенов иштирок этади.
Кун тартибида савдо-иқтисодий ҳамкорликни кенгайтириш, саноат тармоқларида қўшма фаолиятни ривожлантириш, транспорт ва рақамлаштириш, конгресс ва кўргазма фаолияти ҳамда радионавигация масалалари мавжуд.
«Ҳукумат раҳбарлари кенгаши ҚР Президенти Қасим-Жомарт Тоқаев ташаббуси билан ишлаб чиқилган МДҲга аъзо давлатлар ҳудудларидан ўтувчи асосий транспорт артерияларини боғлаш концепциясини тасдиқлаши режалаштирилган», – деди ҚР Ташқи ишлар вазирлигининг расмий вакили Ерлан Жетибаев ҳафталик брифингда.
Йиғилиш натижалари Ҳамдўстлик давлатлари ўртасидаги интеграция жараёнларини чуқурлаштириш ва амалий ҳамкорликни мустаҳкамлашга ҳисса қўшиши кутилмоқда.