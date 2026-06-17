Мажилис халқаро даражадаги банклар билан келишувга оид иккита қонун қабул қилди
ASTANA. Kazinform — Мажилиснинг ялпи мажлисида Қозоғистон Республикаси ва Халқаро Қайта Қуриш ва Тараққиёт Банки, шунингдек, Осиё Инфратузилма Инвестиция Банки ўртасидаги кредит шартномаларини ратификация қилиш тўғрисида иккита қонун қабул қилинди.
“Қозоғистон Президентининг жорий йил 15 май ва 15 июнь кунларидаги фармонларига мувофиқ, умумий қиймати 154,7 млрд япон иенасини ташкил этувчи Қарз келишувлари 2026 йил 20 май ва 15 июнда имзоланган. Япон иенасини танлашнинг асосий сабаби Япониядаги паст базавий фоиз ставкаси ҳамда тенге ва япон иенаси ўртасидаги яқин боғлиқлик ҳисобланади. Бу маблағлар иқтисодиётнинг муҳим соҳаларини молиялаштиришни ўз ичига олган ҳолда, Ҳукуматнинг устувор чораларини қўллаб-қувватлаш имконини беради. Мазкур банкларнинг қарзлари 5 йиллик имтиёзли даврни ўз ичига олган ҳолда 11 йиллик муддатда қайтарилади. Қарз мажбуриятлари республика бюджети ҳисобидан, келишувларда белгиланган молиявий шартларга мувофиқ қопланади. Шу билан бирга, ушбу банклар мамлакатнинг стратегик ҳамкорлари бўлиб, Қозоғистон иқтисодиётига катта ҳисса қўшаётгани таъкидланди”, — деди Молия вазири Мади Такиев.
Унинг сўзларига кўра, Қозоғистон 1992 йилда Халқаро Қайта Қуриш ва Тараққиёт Банкига аъзо бўлган бўлиб, давлат улуши 0,17 фоизни ташкил этади. Осиё Инфратузилма Инвестициялар Банкига эса 2017 йилда қўшилган ва ундаги улуш 0,754 фоизни ташкил этади.
Ўтган йиллар давомида Қозоғистон ва ушбу банклар ўртасида кенг кўламли иқтисодий масалаларни қамраб олган барқарор ва самарали ҳамкорлик шаклланган.