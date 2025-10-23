Мавсумий талаб жаҳон миқёсида олтин нархининг кескин пасайишига олиб келди
Бу тез ўсишдан сўнг биринчи муҳим тузатишни кўрсатди: йил бошидан 20 октябрдаги энг юқори чўққигача металл 66,6% га, сўнгги икки ойда эса 25% га ўсди.
Бу пасайиш Ҳиндистоннинг Дивали байрами тугашига тўғри келди, бу байрамда анъанавий равишда олтин совға сифатида берилади. Хитойдан кейин иккинчи энг йирик истеъмолчи бўлган Ҳиндистонда ортиб бораётган талаб одатда нархларни қўллаб-қувватлайди, лекин нархлар байрамдан кейин кўпинча тўғриланади. Хитой ва АҚШ ўртасидаги савдо зиддиятларининг юмшаши ҳам тенденциянинг ўзгаришига ёрдам берди. 2025 йилда олтин нархи ўсишининг асосий омили захираларни диверсификация қилишга ва долларга қарамлигини камайтиришга интилаётган марказий банкларнинг талаби бўлди. Хусусий сармоядорлар ва заргарлик секторининг қизиқиши ортиши қўшимча ёрдам кўрсатди.
Қозоғистонда бу тенденция глобал тенденцияларни акс эттирди. Август ойида бир грамм олтин 58 минг 700 тенге бўлган бўлса, сентябрда 67 минг 300 тенгега, 20 октябрга келиб эса 74 минг 800 тенгега етди. 21 октабрда нарх 73 600 тенгега тушди. Йилдан буён ўсиш 70,3 фоизга етди.
Заргарлик занжирлари Дивали мавсумини энг юқори талаб деб ҳисобламоқда. Олтин заргарлик буюмлари жаҳон заргарлик буюмлари бозорининг ярмидан кўпини ташкил қилади. Grand View Research маълумотларига кўра, у 2024 йилда 366,8 миллиард долларга баҳоланган ва 2025 йилда 578,5 миллиард долларга етиши прогноз қилинмоқда. Осиё-Тинч океани минтақаси етакчилик қилмоқда ва жаҳон бозорининг 60,2%ни ташкил этади.
Қозоғистонда заргарлик буюмлари ишлаб чиқариш 2025 йилнинг 9 ойида 1,9 миллиард тенгега етди ва 2024 йилга нисбатан 63,1 фоизга ўсди. Бироқ маҳаллий ҳунармандлар бозорнинг атиги 1-5%ни ташкил этади. Заргарлик соҳасининг 90% гачаси сояда, контрафакт ва контрабанда товарлардан иборат.
Сентябр ойида Қозоғистонда заргарлик буюмлари ва соатлар нархи бир ойга нисбатан 4%га, ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 42,1%га ошган. Таққослаш учун, 2024 йил сентябрь ойида ўсиш 5,7%ни, 2023 йилда эса 3,8%ни ташкил қилган.
Жаҳон заргарлик бозорида узуклар асосий роль ўйнайди (2024 йилда 33,8%). Олтин заргарлик буюмлари жаҳон ҳажмининг 54,9% ни ташкил этади, бу ҳам аксессуар, ҳам инвестиция воситаси сифатида хизмат қилади. Ушбу сегментдаги савдонинг 71,7% аёллар ҳиссасига тўғри келади.
Рекорд даражадаги нархлар эркакларга ҳам таъсир қилди: никоҳ узуклари нархи бир йил давомида бир йил аввалги 5,7%га нисбатан 44,9% га ошди.
Эслатиб ўтамиз, олтин ва кумуш нархлари янги рекордларни қайд этди.