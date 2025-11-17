Маск дунёдаги биринчи триллионерга айланиши мумкин
ASTANA. Kazinform — 6 ноябрда Tesla акциядорлари компания бош директор Илон Маскга 1 триллион долларлик компенсация пакетини ажратишни маъқулладилар, деб хабар берди DW.
Уни олиш учун Маск келаси 10 йил ичида жуда юқори KPI кўрсаткичларига эришиши керак. Буларга ҳар йили миллион робот-таксиларни тижорат мақсадларида фойдаланишга топшириш ва сунъий интеллект томонидан бошқариладиган миллион Optimus гуманоид роботларини ишлаб чиқариш киради. Бундан ташқари, Teslaнинг бозор капиталлашуви ҳозирги 1,43 триллион доллардан 8,5 триллион долларгача ўсиши керак.
Бироқ, АҚШнинг давлат пенсия жамғармаси CalPERS каби баъзи йирик институционал инвесторлар Маскка рекорд даражадаги компенсация пакетини беришга қарши чиқишди.
CalPERS маълумотларига кўра, агар шартлар бажарилса, Маскнинг Teslaдаги улуши 13% дан 25% гача ошади.
Танқидчиларнинг таъкидлашича, бу миллиардерга компания ичидаги мухолифатни бостириш ва унинг ривожланиш йўналишини деярли назоратсиз белгилаш имконини беради.
Берлиндаги Hertie Менежмент мактабининг этика ва технология профессори Жоанна Брайсон
DW нашрига берган интервьюсида хавфсизлик масалалари шахсларнинг кучи баъзи мамлакатларникидан ошиб кетганда юзага келишини айтди.
У 1929 йилдаги АҚШ фонд бозорининг қулашини мисол қилиб келтирди ва дунёдаги тенгсизлик бугунги кундагидек юқори бўлганини айтди.
Профессорнинг сўзларига кўра, "бир кишига катта миқдордаги пул ажратиш тартибсизликни келтириб чиқаради".
Эслатиб ўтамиз, Илон Маскнинг гуманоид роботи Optimus ҳозирда Tesla кўргазмаларида, заводларида ва турли тадбирларда тез-тез учрайди.