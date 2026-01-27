Марказий Осиёни бирлаштирувчи «Zhibek Zholy» туристик поезди март ойида сафарга чиқади
АSTANА. Kazinform – Марказий Осиёда Қозоғистон, Ўзбекистон ва Тожикистонни ягона трансчегаравий йўналиш доирасида бирлаштирувчи «Zhibek Zholy» халқаро туристик поезди лойиҳаси давом этади, деб хабар беради Туризм саноати қўмитаси.
Лойиҳанинг навбатдаги босқичини амалга ошириш 2026 йилнинг 20–25 март кунларига режалаштирилган.
— Сафар Буюк Ипак йўлининг тарихий йўналиши бўйлаб ўтиб, Алмати — Туркистон — Самарқанд — Душанбе — Тошкент — Алмати шаҳарларини қамраб олади. Лойиҳа минтақанинг асосий тарихий-маданий ва маънавий марказлари билан танишишни кўзлайди, шунингдек, давлатлараро туристик ҳамкорликни ривожлантиришга ва барқарор трансчегаравий туристик йўналишларни шакллантиришга қаратилган, — дейилади қўмита хабарида.
Йўналиш доирасида иштирокчилар туркий дунёнинг маънавий маркази — Туркистон шаҳрига, ислом цивилизациясининг муҳим тарихий марказларидан бири — Самарқандга, бой маданий меросга эга пойтахт — Душанбе шаҳрига, шунингдек, минтақадаги йирик маъмурий ва туристик марказ саналадиган Тошкентга сафар қиладилар. Дастурда экскурсия хизматлари, тарихий-маданий мерос объектларини зиёрат қилиш ва йўналишда иштирок этувчи давлатларнинг анъаналарини намоён этувчи маданий тадбирлар ўтказиш назарда тутилган.
Эслатиб ўтамиз, 2024 йилнинг 16 ноябрида куни Алматидан жўнаб кетган Қозоғистон ва Ўзбекистон ўртасидаги биринчи сайёҳлик поезди Тошкентга етиб борган эди.