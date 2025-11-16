OZ
    Марказий Осиё давлатлари раҳбарларининг VII Маслаҳат учрашуви: қатор ҳужжатлар имзоланди

    TASHKENT. Kazinform — Марказий Осиё давлатлари раҳбарларининг VII Маслаҳат учрашуви якунлари бўйича президентлар бир қатор ҳужжатларни имзоладилар. Бу ҳақда Ақорда матбуот хизмати хабар берди.

    Фото: Ақорда

    Марказий Осиё давлатлари раҳбарларининг VII Маслаҳат учрашуви якунлари бўйича президентлар қуйидаги ҳужжатларни имзоладилар:

    Фото: Ақорда
    Фото: Ақорда
    Фото: Ақорда
    Фото: Ақорда

    1. Марказий Осиё давлатлари раҳбарларининг VII маслаҳат учрашуви якунлари бўйича қўшма баёнот;

    2. Марказий Осиё давлатлари раҳбарларининг 2027–2028 йиллар давомида БМТ Хавфсизлик Кенгашининг доимий бўлмаган аъзолигига Қирғиз Республикасининг номзодини илгари суриш бўйича БМТга аъзо мамлакатларга мурожаати;

    3. Озарбайжонни Марказий Осиё давлатлари раҳбарларининг VII маслаҳат учрашувининг тўла ҳуқуқли аъзо сифатида тан олиш тўғрисидаги қарор.

    Марказий Осиё давлатлари раҳбарларининг қўшма баёнотига мувофиқ қуйидаги ҳужжатлар қабул қилинди:

    1. Марказий Осиёда минтақавий хавфсизлик, барқарорлик концепцияси;

    2. Марказий Осиё хавфсизлигига хатарларнинг каталоги ва уларнинг олдини олиш бўйича 2026-2028 йилларга мўлжалланган чоралар.

    Эслатиб ўтамиз, Қасим-Жомарт Тоқаев Марказий Осиё давлат раҳбарларининг VII маслаҳат учрашувида иштирок этиш учун Тошкентдаги Конгресс марказига ташриф буюргани ҳақида хабар берган эдик.

