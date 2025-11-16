Марказий Осиё давлатлари раҳбарларининг VII Маслаҳат учрашуви: қатор ҳужжатлар имзоланди
TASHKENT. Kazinform — Марказий Осиё давлатлари раҳбарларининг VII Маслаҳат учрашуви якунлари бўйича президентлар бир қатор ҳужжатларни имзоладилар. Бу ҳақда Ақорда матбуот хизмати хабар берди.
Марказий Осиё давлатлари раҳбарларининг VII Маслаҳат учрашуви якунлари бўйича президентлар қуйидаги ҳужжатларни имзоладилар:
1. Марказий Осиё давлатлари раҳбарларининг VII маслаҳат учрашуви якунлари бўйича қўшма баёнот;
2. Марказий Осиё давлатлари раҳбарларининг 2027–2028 йиллар давомида БМТ Хавфсизлик Кенгашининг доимий бўлмаган аъзолигига Қирғиз Республикасининг номзодини илгари суриш бўйича БМТга аъзо мамлакатларга мурожаати;
3. Озарбайжонни Марказий Осиё давлатлари раҳбарларининг VII маслаҳат учрашувининг тўла ҳуқуқли аъзо сифатида тан олиш тўғрисидаги қарор.
Марказий Осиё давлатлари раҳбарларининг қўшма баёнотига мувофиқ қуйидаги ҳужжатлар қабул қилинди:
1. Марказий Осиёда минтақавий хавфсизлик, барқарорлик концепцияси;
2. Марказий Осиё хавфсизлигига хатарларнинг каталоги ва уларнинг олдини олиш бўйича 2026-2028 йилларга мўлжалланган чоралар.
Эслатиб ўтамиз, Қасим-Жомарт Тоқаев Марказий Осиё давлат раҳбарларининг VII маслаҳат учрашувида иштирок этиш учун Тошкентдаги Конгресс марказига ташриф буюргани ҳақида хабар берган эдик.