Манғистауда туризмни ривожлантириш халқаро форуми бошланди
AQTAU. Kazinform – Ақтау шаҳрида минтақанинг сайёҳлик салоҳиятини намойиш этиш, янги сармоявий лойиҳаларни муҳокама қилиш мақсадида ташкил этилган Mangystau International Tourism Forum очилди.
Форумда Иқтисодий ҳамкорлик ва тараққиёт ташкилотига аъзо давлатлар, Эрон, Туркманистон, Озарбайжон, Ўзбекистон, Қирғизистон ва Тожикистондан экспертлар иштирок этди, деб хабар беради Kazinform.
Манғистау вилояти Қозоғистоннинг туризм харитасида алоҳида ўрин тутади. Каспий денгизи қирғоғи, Бўзжира ва Қизилкуп каби ноёб табиий ландшафтлари, тарихий ва маданий мероси минтақани Марказий Осиёдаги энг истиқболли йўналишлардан бирига айлантиради.
Манғистау вилояти ҳокими Нурдаулет Қилибай вилоятда туризм соҳасини ривожлантириш масалаларини муҳокама қилиб, инфратузилма лойиҳалари жадал суръатлар билан амалга оширилаётганини алоҳида таъкидлади.
“Манғистау - нафақат нефть ва газ, балки бетакрор табиат гўзаллиги, бой маданий меросдир. Президентимиз топшириғига мувофиқ, вилоятни сайёҳлар ва инвесторлар учун жозибадор марказга айлантириш бўйича тизимли ишлар амалга оширилмоқда.Туризмни ривожлантириш учун қулай шарт-шароитлар яратмоқдамиз. Лекин энг муҳими, бу соҳада атроф-муҳитга, экологияга зарар етказилишининг олдини олишимиз керак. Қолаверса, миллий қадриятларимиз, маданиятимиз асраб-авайланиши керак. Ҳозирги мақсад қозоқ чўлининг анъаналари ва миллий урф-одатларини сақлаб қолган ҳолда Манғистауга туризмни имкон қадар чуқурроқ жорий этишдир”, - деди Нурдаулет Қилибай.
Туризм ва спорт вазири Ербол Мирзабосинов ўз нутқида туризмни ривожлантириш давлат аҳамиятига эга эканлигини алоҳида таъкидлади.
“Туризмни ривожлантириш - давлатнинг устувор йўналишларидан биридир. Мамлакатимиз ва халқаро миқёсда сайёҳлар оқимини кўпайтириш, қулай сармоявий муҳит яратиш, тадбиркорлик учун янги имкониятлар очиш бўйича тизимли чора-тадбирлар амалга оширилмоқда. Манғистау вилоятини ривожлантириш бўйича комплекс режа қабул қилинди. Мазкур форум минтақа учун янги имкониятлар очадиган муҳим қадамлардан биридир”, - деди Ербол Мирзабосинов.
Манғистау вилояти ҳокими матбуот хизмати хабарига кўра, жорий йилда 2025–2029 йилларда ҳудудларни ривожлантиришнинг комплекс режаси қабул қилинган. У 100 дан ортиқ чора-тадбирларни ўз ичига олади, умумий инвестициялар тахминан 401 миллиард тенге. Форум ушбу режани амалга оширишда муҳим қадам сифатида қаралмоқда.
Қайд этилишича, сўнгги йилларда Манғистау вилоятига жалб этилган сармоя ҳажми сезиларли даражада ошди. 2020 йилдан буён минтақага 4,1 триллион тенге сармоя киритилиб, туризм асосий соҳага айланди. Биргина 2024 йилнинг ўзида вилоятга 460 мингдан ортиқ сайёҳ ташриф буюрган бўлса, уларнинг 43 минг нафари хорижлик меҳмонлардир. Яқин келажакда умумий қиймати қарийб 400 миллиард тенгега тенг 133 та лойиҳани амалга ошириш режалаштирилган.
Форумда транспорт алоқалари, ишбилармонлик ва тиббий туризмни ривожлантириш, бориш қийин бўлган жойларни оммавий туризмга очиш каби масалалар ҳам кўриб чиқилди. Шунингдек, B2B учрашувлари ўтказилиб, иштирокчилар учун Бўзжира ва Қизилкуп каньонларига махсус инфо-тур ташкил этилди.