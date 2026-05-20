Манғистауда Рим даврига оид қадимий шаҳар топилди
AQTAU. Kazinform – Манғистауда дашт цивилизациясининг қадимий изи – икки минг йиллик шаҳар ўрганилмоқда. Тупқараған туманидаги Қорақабақ аҳоли пунктида археологик тадқиқотлар давом этмоқда. Олимлар бу объектни милодий I–VI асрларга оид қадимий савдо ва ҳунармандчилик маркази деб баҳолаган.
Археологик тадқиқотлар шуни кўрсатадики, халқаро савдо алоқалари 2000 йил олдин ушбу минтақа орқали ўрнатилган. Мутахассисларнинг фикрига кўра, Қорақабақ Буюк Ипак йўлининг шимолий тармоғидаги муҳим денгиз-қуруқлик савдо маркази бўлган. У Каспий бўйи давлатларининг сиёсий, иқтисодий ва савдо алоқаларида алоҳида ўрин тутган.
Аҳоли пунктида тангалар, муҳрлар, кулолчилик буюмлари ва турли хил артефактлар топилган бўлиб, бу Византия, Ҳиндистон, Рим, Форс ва Хитой билан алоқаларни кўрсатади. Археологлар шунингдек, ҳунармандчилик ва денгиз савдоси билан боғлиқ бошқа кўплаб артефактлар билан бирга қадимий портнинг изларини ҳам топдилар.
Олимларнинг фикрига кўра, Қорақабақ II асрдаги Рим олими Клавдий Птолемей томонидан тузилган Каспий денгизининг шарқий қирғоғи харитасида Аспабота номли шаҳар-давлат сифатида тасвирланган бўлиши мумкин. Тадқиқотчиларнинг фикрига кўра, бу шаҳар ўз даврининг энг йирик логистика ва савдо марказларидан бири бўлган.
Мутахассисларнинг таъкидлашича, ушбу кашфиётлар Манғистаунинг қадимги цивилизациялар ва халқаро савдо алоқаларидаги муҳим ўрнини таъкидлайди.