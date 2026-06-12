Манғистауда қазишмалар пайтида ноёб артефакт топилди
ASTANA. Kazinform - Манғистау вилоятида, Қорақабақнинг қадимги аҳоли пунктида қимматбаҳо тарихий артефакт — қадимий кўза топилди. Дастлабки ҳисоб-китобларга кўра, олимлар топилмани милодий VI асрга тегишли деб ҳисоблаяптилар, деб хабар беради Kazinform мухбири.
Археолог Андрей Астафьев қимматбаҳо топилмани ижтимоий тармоқларда эълон қилди. Дастлабки таҳлиллар шуни кўрсатадики, кўза маҳаллий ҳунармандлар томонидан ясалган.
Мутахассиснинг сўзларига кўра, артефактни ҳар томонлама ўрганиш қадимги аҳоли пункти аҳолисининг кундалик ҳаёти, анъаналари ва ҳунармандчилик даражаси ҳақида янги маълумотлар беради.
Қорақабақ аҳоли пункти Манғистау вилоятидаги энг муҳим ва ноёб археологик ёдгорликлардан бири ҳисобланади. Бу қадимий шаҳар Таучик қишлоғи яқинида жойлашган. Бу ерда ҳаёт тахминан милодий I асрдан VI асргача жонли бўлган.
Тадқиқотчиларнинг фикрига кўра, Қорақабақнинг кашф этилиши Манғистау тарихи ҳақидаги тушунчамизни тубдан ўзгартирди. Бу топилма қадимги Манғишлоқ нафақат кўчманчилар учун бошпана бўлганини, балки бу ерда ривожланган шаҳар маданияти ҳам гуллаб-яшнаганини исботлайди.