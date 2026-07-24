Манғистауда қайта ишлаш саноати 39% га ўсди
ASTANА. Кazinform — Манғистау вилояти саноат корхоналари йил бошидан бери 2,1 триллион тенгелик маҳсулот ишлаб чиқардилар, бу 3,6% реал ўсишни кўрсатди. Бу ҳақда Ҳукумат матбуот хизмати хабар берди.
Давлат раҳбарининг миллий иқтисодиётни диверсификация қилиш ва мамлакатнинг транспорт ва логистика салоҳиятини очиш бўйича топшириқларини амалга ошириш доирасида Манғистау вилоятида қайта ишлаш сектори ва инфратузилма салоҳиятини мустаҳкамлаш бўйича тизимли ишлар олиб борилмоқда.
2026 йилнинг биринчи ярми натижаларига кўра, ҳудуд асосий соҳаларда барқарор ривожланишни намойиш этди. Иқтисодий ўсишнинг асосий улуши қайта ишлаш саноати, қурилиш саноати ва транспорт-логистика комплекси томонидан таъминланди.
Манғистау вилояти саноат корхоналари йил бошидан бери 2,1 триллион тенгелик маҳсулот ишлаб чиқардилар, бу 3,6% реал ўсишни кўрсатди. Саноат ишлаб чиқариши тузилмасида катта ўзгаришлар кузатилмоқда: анъанавий қазиб олиш саноати билан бир қаторда, қайта ишлаш саноати ҳам тез ўсиш суръатларини кўрсатди. Жорий йилнинг январь-июнь ойларида қайта ишлаш саноатида ишлаб чиқарилган маҳсулот ҳажми 39 фоизга ўсиб, 186 миллиард тенгега етди. Бу кўрсаткичлар нохомашё секторнинг изчил кенгайиб бораётганидан ва юқори қўшимча қийматга эга маҳсулотлар ишлаб чиқаришнинг ошганидан яққол далолат беради. Инвестиция соҳасида ҳам ижобий динамика сақланиб қолмоқда. Олти ойлик натижаларга кўра, асосий капиталга инвестициялар ҳажми қарийб 500 миллиард тенгени ташкил этди.
Саноат ва транспорт инфратузилмасининг ривожланиши вилоят қурилиш комплексининг жадал ишлашига туртки бермоқда. Натижада бажарилган қурилиш ишлари ҳажми 11,8 фоизга ўсиб, 178,3 миллиард тенгени ташкил этди.
Вилоятда уй-жой қурилиши ҳам жадал давом этмоқда. Йил бошидан бери 275 минг квадрат метр уй-жой фойдаланишга топширилди. Бу ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 4,6 фоизга кўп. Уй-жой фондининг кўпайиши аҳолининг турмуш даражасини яхшилайди ва шаҳар инфратузилмасини янада ривожлантиришга ҳисса қўшади.
Эслатиб ўтамиз, Манғистау ҳудуди дунёдаги энг ноёб чўл йўналишлари қаторига кирди.