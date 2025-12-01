Мандарин ёки апельсин: қайси фойдалироқ?
ASTANA. Kazinform - Қишда кўп одамлар витамин захираларини тўлдириш учун цитрус меваларини танлайдилар. Мандарин ва апелсин айниқса машҳур. Мандаринлар кўпинча Янги йил билан, апельсинлар эса қишнинг ўзи билан боғлиқ. Бироқ қайси бири фойдалироқ?
Маълумки, ширинликка мойил бўлганлар кўпинча мандаринни танлайдилар. Нордон таъмни афзал кўрганлар апельсинларни афзал кўрадилар.
Саломатлик фойдалари
Иккала мева ҳам олимлар томонидан ўрганилган ва тасдиқланган фойдали хусусиятларга эга:
- Улар оксидловчи стрессни ва яллиғланишни камайтиради.
- Оддий қон босимини сақлайди.
- Юрак-қон томир касалликлари хавфини камайтиради.
- Овқат ҳазм қилиш ва иммунитетни яхшилайди.
- Саратонга қарши хусусиятларга ҳам эга.
Бундан ташқари, апельсин терининг ҳолатини яхшилайди ва жароҳатни даволашга ёрдам беради. Қизил апельсинлар ушбу кўрсактичлари билан қимматлидир.
Олимларнинг хулосаларига кўра, “АиФ” нашрида эълон қилинганидек, апельсинлар умуман фойдалироқ: улар витамин C, фолий кислотаси, калий, хун толаси ва гесперидинга бой.
Мандаринлар энг яхши каротиноид таркибига эга.
Қандли диабетга чалинганлар учун апельсин афзалроқ: ўртача 200 г апельсин бир хил оғирликдаги иккита мандаринга қараганда камроқ шакар беради.
Хулоса
Иккала мева ҳам фойдали, шунинг учун апельсин ҳам, мандарин ҳам истеъмол қилган маъқул. Апельсинлар бироз кўпроқ фойда келтиради, мандаринлар эса ширин таъм ва каротиноидларни таклиф қилади.