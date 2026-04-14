Мамлакатнинг умумий халқаро захиралари 129,5 миллиард долларга етди
ASTANA. Kazinform — Мамлакатнинг умумий халқаро захиралари 129,5 миллиард долларга етди. Бу ҳақда Ҳукумат йиғилишида Миллий банк раисининг биринчи ўринбосари Ерулан Жамаубаев маълум қилди.
“Жами халқаро захиралар март ойи охирида 129,5 миллиард долларни ташкил этди. Миллий банкнинг олтин-валюта захиралари 2,7 фоизга ўсиб, 67,2 миллиард долларни ташкил этди. Миллий жамғарма активлари 2,5 фоизга камайиб, 62,3 миллиард долларни ташкил этди. Биринчи чоракда Жамғарма даромадлари 184 миллиард тенгени, Миллий жамғармадан республика бюджетига ўтказмалар ҳажми эса 800 миллиард тенгени ташкил этди”, — деди у.
Унинг сўзларига кўра, йил бошидан бери Ягона жамғарма пенсия жамғармасининг пенсия активлари 2,6 фоизга ўсиб, 25,8 триллион тенгени ташкил этди.
“Инвестиция даромадлари ҳажми 271,4 миллиард тенгени ташкил этди”, — деди Ерулан Жамаубаев.
Эслатиб ўтамиз, жорий йилнинг биринчи чорагида ялпи ички маҳсулот реал равишда 3 фоизга ўсгани ҳақида хабар берган эдик.