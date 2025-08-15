Мамлакатимиз аввалдан нишонга отиш спортини ривожлантиришга алоҳида эътибор қаратмоқда – Президент
ASTANА. Кazinform — Давлат раҳбари Халқаро нишонга отиш федерацияси (ISSF) ва Осиё нишонга отиш конфедерацияси (ASC) раҳбарларини қабул қилди. Бу ҳақда Ақорда матбуот хизмати хабар берди.
Қасим-Жомарт Тоқаев Халқаро нишонга отиш федерацияси президенти Лучано Росси ва Осиё нишонга отиш конфедерацияси президенти Шайх Салмон Сабоҳ Ал-Салом Ал-Сабоҳ билан учрашувда ҳамкорлик истиқболларини муҳокама қилди.
Давлат раҳбари халқаро федерациялар миссияси, ташкилот раҳбарларининг ушбу спорт турини оммалаштиришга қўшган шахсий ҳиссасини юқори баҳолади.
Қасим-Жомарт Тоқаев мамлакатда аввалдан нишонга отиш спортини ривожлантиришга алоҳида эътибор қаратилаётганини таъкидлади.
Президент келгусида нишондан отиш ва стенддан отиш спортини ривожлантиришга тайёрлигини билдириб, хорижлик ҳамкорлар билан ҳамкорликни кенгайтириш бўйича зарур чора-тадбирлар кўришини таъкидлади.
ISSF ва ASC раҳбарлари спортнинг ушбу турини ривожлантиришга алоҳида эътибор қаратаётгани учун Қозоғистон Президентига миннатдорчилик билдирди.
Суҳбат чоғида мамлакатдаги нишонга отиш комплексларининг моддий-техник базасини модернизация қилиш, спортчиларни тайёрлашнинг замонавий усулларини жорий этиш, шунингдек, ёшлар, болалар ва ўсмирлар спорт клублари билан ишлаш дастурини кенгайтириш масалалари кўриб чиқилди.
