Малайзиялик собиқ сенатор янги Қурултой моделига ўтишни Қозоғистон учун стратегик қадам деб атади
ASTANА. Кazinform — Қурултой депутатларининг бўлажак сайлови нафақат Осиё мамлакатларидаги сиёсатшунослар ва жамоат арбобларининг, балки кўп йиллар давомида уларнинг парламент тизимларида ишлаган тажрибали юристларнинг ҳам эътиборини тортмоқда.
Малайзиялик сиёсатчи, ҳуқуқ, давлат бошқаруви ва давлат сиёсати таҳлили соҳасидаги мутахассис Юсмади Юсоф Қозоғистонда содир бўлаётган ўзгаришларга ўз баҳосини берди.
23 августга белгиланган сайловлар янги бир палатали Қурултой таркибини белгилайди. Сайланган депутатлар қонун чиқарувчи ҳокимиятнинг янгиланган тузилмаси ва давлат бошқаруви тизимида парламентнинг кенгайтирилган масъулияти шароитида ишлайди.
Юсмади Юсоф — Малайзия парламентининг собиқ сенатори ва депутати бўлган ва парламент ислоҳотлари бўйича муҳокамаларда иштирок этган адвокат. Унинг сўзларига кўра, қонун чиқарувчи ва тажрибали юрист сифатидаги тажрибаси унга Қозоғистон парламент тизимида содир бўлаётган ўзгаришлар кўламини баҳолаш имконини беради.
Экспертнинг фикрича, Қурултойнинг ташкил этилишига олиб келган ислоҳот стратегик аҳамиятга эга ва Қозоғистоннинг ривожланишини сифат жиҳатидан янги босқичга кўтариши мумкин.
— Менинг фикримча, бу ташаббус стратегик аҳамиятга эга ва Қозоғистоннинг ривожланишини сифат жиҳатидан янги босқичга кўтариш имконини беради. Менинг фикримча, парламент фаолиятини халқ манфаатларига йўналтиришга қаратилган ҳар қандай ислоҳот тўғри ташаббусдир. Айнан шундай ислоҳотларга устувор аҳамият берилиши керак, — деди Юсмади Юсоф.
Сенатор, парламент депутати ва катта ҳуқуқшунос сифатидаги тажрибасига асосланиб, эксперт фуқароларнинг демократик иштирокини кенгайтирадиган, халқ овозини кучайтирадиган ва мувозанат тизимини мустаҳкамлайдиган ҳар қандай чора жамият имкониятларини чинакамига кенгайтиради, деб таъкидлади. Шунинг учун у Қурултой ислоҳотини Қозоғистон тарихидаги муҳим босқич деб билади.
— Собиқ сенатор, Малайзия парламенти аъзоси ва етакчи ҳуқуқшунос сифатидаги тажрибамга асосланиб, фуқароларнинг демократик иштирокини кенгайтириш, халқ овозини кучайтириш, давлат бошқарувининг шаффофлигини ошириш ва мувозанат тизимини мустаҳкамлашга ҳисса қўшадиган ҳар қандай чора жамият имкониятларини чинакамига кенгайтиради, деб ишонаман. Шу муносабат билан, мен ушбу ташаббус Қозоғистон тарихида муҳим босқичга айланади, деб ҳисоблайман. Ишончим комилки, у Қозоғистон халқининг кенг қўллаб-қувватлашига лойиқ бўлади, — дея хулоса қилди Юсмади Юсоф.
Малайзиялик экспертнинг баҳоси шуни кўрсатадики, бўлажак сайловнинг аҳамияти фақат янги парламент корпусини шакллантириш билан чекланиб қолмайди. 23 августдаги овоз бериш янгиланган парламент моделининг амалий ишини бошлайди. Сайланган Қурултой қонунчилик фаолиятида ислоҳотларнинг асосий тамойилларини — фуқаролар манфаатларига йўналтирилганликни, шаффофликни ва парламентнинг жавобгарлигини кучайтиришни амалга ошириши керак.