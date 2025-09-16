Малайзияда кўчкилар оқибатида 11 киши ҳалок бўлди
ASTANA. Kazinform - Малайзиянинг Борнео ороли шимолидаги Сабаҳ штатида кучли ёмғирлар оқибатида юзага келган кўчкилар оқибатида камида 11 киши ҳалок бўлди, яна бир неча киши бедарак йўқолди, дея хабар беради Kazinform Синьхуа агентлигига таяниб.
Табиий офат штат пойтахти Кота-Кинабалу яқинидаги қишлоқда юз берган.
Мамлакатнинг ижтимоий таъминот департаменти маълумотларига кўра, тошқин натижасида штатда 1788 нафардан ортиқ одам кўчирилган, жабрланганлар эса 12 та ёрдам марказига жойлаштирилган.
Бош вазир Анвар Иброҳим жабрланганларга ёрдам кўрсатиш учун аввал ажратилган 11 миллион ринггитга қўшимча равишда яна 10 миллион ринггит (2,38 миллион АҚШ доллари) ажратилишини эълон қилди. Шунингдек, у малайзияликларни бирлашиб, муҳтожларга ёрдам беришга чақирди.
Аввалроқ Судан ғарбида кўчки содир бўлиб, 1000 дан ортиқ одам ҳалок бўлгани хабар қилинганди.