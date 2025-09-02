Суданда кўчки оқибатида 1000 га яқин киши ҳалок бўлди
ASTANA. Kazinform – Судан ғарбидаги Дарфур минтақасида содир бўлган кўчки оқибатида камида 1000 киши ҳалок бўлди, деб хабар беради Reuters.
“Судан озодлик ҳаракати армиясига” (Sudan Liberation Movement/Army) кўра, 31 августда Марра тоғларидаги Тарасин қишлоғида бир неча кун давом этган кучли ёмғирдан кейин кўчки содир бўлиб, қишлоқни бутунлай вайрон қилган. Ҳаракат вакиллари БМТ ва халқаро гуманитар ташкилотларга мурожаат қилиб, ҳалок бўлганларнинг жасадларини тиклашда ёрдам сўраган.
Ташкилотга кўра, табиий офатдан фақат бир қишлоқ аҳолиси омон қолган.
Дарфурнинг бошқа ҳудудларидаги ҳарбий можаролардан қочган аҳоли озиқ-овқат ва дори-дармон тақчиллигига қарамай, Марра тоғларига кўчиб ўтган.
Судан армияси ва Тезкор ҳаракат кучлари (RSF) ўртасидаги жанглар давом этар экан, минтақадаги гуманитар вазият оғирлигича қоляпти.
Губернатор Минни Миннави кўчкини “инсонпарварлик фожиаси” деб атади.