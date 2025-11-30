Махсус солиқ режимига кирганлар якка тартибдаги тадбиркорлик рўйхатидан ўтмасдан, 4 фоиз тўлаб ишлайдилар
ASTANA. Kazinform – 2026 йилда махсус солиқ режимига киритиладиган ўзини ўзи иш билан таъминлаган шахслар рўйхати эълон қилинганини ёзган эдик. Энди сартарошхоналардан тортиб такси ҳайдовчиларигача минглаб одамлар жарималарсиз, касса аппаратлари ва ҳисобварақларсиз фақат 4% ягона ижтимоий тўловни ўтказиш орқали қонуний равишда ишлашлари мумкин.
Махсус солиқ режими қандай ишлайди?
Бир сўз билан айтганда, махсус солиқ режими - бюрократиясиз ишлашнинг энг осон йўли. 2026 йил 1 январдан бошлаб, 7 хил махсус солиқ режими қисқартирилади ва фақат 3 та универсал режим қолади. Улардан бири "Ўзини ўзи иш билан таъминлаганлар учун махсус солиқ режими".
Бу режимга ёлланган ишчиларни жалб қилмасдан ўз меҳнатини таъминлайдиган ва якка тартибдаги тадбиркорлар ёки юридик шахслар тоифасига кирмайдиган ўзини ўзи иш билан таъминлаган шахслар киради. Уларнинг ўзлари Ҳукумат томонидан тасдиқланган махсус рўйхатдаги 40 хил фаолиятнинг бирортаси билан шуғулланишлари керак.
Тўлов миқдори ва лимити
Ойлик даромад лимити: 300 ойлик ҳисоблаш кўрсаткичи (тахминан 1,25 миллион тенге).
Йиллик даромад лимити: 15 миллион тенге.
Бунда солиқлар ундирилмайди, лекин даромаднинг 4 фоизи ижтимоий тўловлар (пенсия, ижтимоий таъминот, ижтимоий трансферлар) сифатида ушлаб қолинади.
Энг муҳими, қўшимча декларациялар, касса аппаратлари ёки бухгалтерия ҳисобига эҳтиёж йўқ.
Ҳаммаси мобиль илова орқали автоматик равишда ҳисобланади.
Мазкур режимдан қандай хизматлар фойдаланиш мумкин?
Сартарошлар, тирноқ усталари, тикувчилар, фотосуратчилар, таъмирчилар, ҳунармандлар, курьерлар, такси ҳайдовчилари ва индивидуал мижозларга хизмат кўрсатадиган бошқа мутахассислар. Бошқача қилиб айтганда, илгари "яширин" ишлаган фрилансерлар энди қонуний равишда ишлашлари мумкин.
Тўлиқ рўйхат қуйидагича:
- Чорвачиликни ривожлантириш хизматлари
- Мусиқа асбобларини ишлаб чиқариш
- Гипс (девор гипсокартон) ишлаб чиқариш
- Ёғоч ва мебель ишлаб чиқариш
- Пол ва девор қопламалари
- Бўяш ва шиша ишлари
- Тармоқ маркетинги орқали чакана савдо
- Такси хизматлари
- Почта ва курьер хизматлари
- Овқат етказиб бериш хизматлари
- Шахсий ёки ижарага олинган турар жойларни ижарага бериш (сублизинг) ва бошқариш
- Фотографик хизматлар
- Таржима хизматлари
- Ветеринария хизматлари
- Бошқа уй-рўзғор буюмларини ижарага бериш ва лизинг
- Уйни тозалаш
- Бошқа гуруҳларга киритилмаган бошқа ёрдамчи тижорат хизматлари
- Спорт ва дам олиш соҳасидаги таълим
- Маданият соҳасидаги таълим
- Бошқа гуруҳларга киритилмаган бошқа таълим хизматлари
- Бадиий ва адабий ижод
- Компьютерлар ва периферик ускуналарни таъмирлаш
- Алоқа ускуналарини таъмирлаш
- Электр маиший техникасини таъмирлаш
- Уй ва боғ жиҳозларини таъмирлаш
- Пойабзалларни таъмирлаш
- Табиий ва сунъий чармдан тайёрланган атторлик буюмларини таъмирлаш
- Мебель ва интерер буюмларини таъмирлаш
- Соатлар таъмирлаш
- Заргарлик буюмларини таъмирлаш
- Трикотаж ва тўқилган буюмларни таъмирлаш
- Кийим-кечак, бош кийимлар ва тўқимачилик буюмларини таъмирлаш галантерея буюмлари
- Мўйнали кийимлар ва чарм буюмлар, бош кийимларни таъмирлаш
- Мусиқа асбобларини таъмирлаш
- Гилам ва гиламларни таъмирлаш
- Велосипедларни таъмирлаш
- Бошқа гуруҳларга киритилмаган бошқа уй-рўзғор буюмлари, шахсий истеъмол товарларини таъмирлаш
- Сартарошлик ва гўзаллик салонлари хизматлари
- Уй хўжаликларининг уй хизматчиларини ёллаш хизматлари
- Уй хўжаликлари томонидан шахсий истеъмол учун товарлар ишлаб чиқариш.