KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    ЎЗ
    Тренд:

    Маҳаллий маҳсулотлар: импортга қарамлик қанчалик даражада камайди

    ASTANА. Кazinform – Йилнинг биринчи ярмида ички савдо айланмаси ҳажми 36,2 триллион тенгени ташкил этди. Бу ҳақда Қозоғистон Республикаси Савдо ва интеграция вазири Арман Шаққалиев Ҳукумат йиғилишида маълум қилди.

    Маҳаллий маҳсулотлар: импортга қарамлик қанчалик даражада камайди
    Фото: Савдо ва интеграция вазирлиги

    — Йилнинг биринчи ярми натижаларига кўра, ички савдо айланмаси ҳажми 36,2 триллион тенгени ташкил этди, бу 15,3 фоизга ўсишдир. Асосий ўсиш озиқ-овқат сегменти томонидан таъминланди. Унинг ўсиши тахминан 30 фоизни ташкил этди. Маҳаллий қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқарувчиларининг ташқи бозорлардаги мавқеи ҳам мустаҳкамланмоқда. Январь-май ойлари натижаларига кўра, озиқ-овқат экспорти 34,4 фоизга ўсди ва 1,6 миллиард АҚШ долларини ташкил этди, — деди А. Шаққалиев.

    Унинг сўзларига кўра, импортга қарамлик камайди. Унинг улуши 14,7 фоизгача камайди.

    — Бугунги кунда Қозоғистон ички талабни энг зарур маҳсулотлар билан таъминлайди. Кунгабоқар ёғи, ун, гуруч, картошка, пиёз, сабзи, макарон, мол гўшти ва қўй гўшти билан100 фоиз таъминланади, — деди вазир.

    Ҳукумат йиғилиши Ҳукумат ҚР Савдо ва интеграция вазирлиги
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муаллиф