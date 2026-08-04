Маҳаллий маҳсулотлар: импортга қарамлик қанчалик даражада камайди
ASTANА. Кazinform – Йилнинг биринчи ярмида ички савдо айланмаси ҳажми 36,2 триллион тенгени ташкил этди. Бу ҳақда Қозоғистон Республикаси Савдо ва интеграция вазири Арман Шаққалиев Ҳукумат йиғилишида маълум қилди.
— Йилнинг биринчи ярми натижаларига кўра, ички савдо айланмаси ҳажми 36,2 триллион тенгени ташкил этди, бу 15,3 фоизга ўсишдир. Асосий ўсиш озиқ-овқат сегменти томонидан таъминланди. Унинг ўсиши тахминан 30 фоизни ташкил этди. Маҳаллий қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқарувчиларининг ташқи бозорлардаги мавқеи ҳам мустаҳкамланмоқда. Январь-май ойлари натижаларига кўра, озиқ-овқат экспорти 34,4 фоизга ўсди ва 1,6 миллиард АҚШ долларини ташкил этди, — деди А. Шаққалиев.
Унинг сўзларига кўра, импортга қарамлик камайди. Унинг улуши 14,7 фоизгача камайди.
— Бугунги кунда Қозоғистон ички талабни энг зарур маҳсулотлар билан таъминлайди. Кунгабоқар ёғи, ун, гуруч, картошка, пиёз, сабзи, макарон, мол гўшти ва қўй гўшти билан100 фоиз таъминланади, — деди вазир.