Магнит бўронлари тез-тез рўй бермоқда: 2025 йил рекорд қайд этилган йил бўлди
ASTANА. Кazinform – 2025 йилда магнит бўронлари бўлган кунлар сони сўнгги 10 йил ичида энг юқори, геомагнит бузилишлари бўлган кунлар сони эса сўнгги 20 йил ичида энг юқори бўлди, деб хабар беради ТАСС.
Россия Фанлар академияси Космик тадқиқотлар институти Қуёш астрономияси лабораторияси ва Россия Фанлар академияси Сибир бўлими Қуёш-Ер физикаси институти йил бошидан бери 69 та ҳолатда магнит бўронлари кузатилганини, 2024 йилда эса бу кўрсаткич 44 тани ташкил этганини таъкидладилар. Геомагнит бузилишлари бўлган кунларнинг умумий сони сезиларли даражада ошди. Кейин Кр индекси 4 ёки ундан юқори даражага етди (сариқ ва қизил даражалар). Уларнинг сони 75% га ошди.
Кўп сонли магнит бўронлари бўлган кунлар сони 2015 (79 та ҳолат) ва 2016 (69 та ҳолат) йилларда қайд этилган.
Экспертларнинг таъкидлашича, бўронларнинг кўпайишига таъсир қилувчи асосий омил "қуёш нурида ғайриоддий даражада кўп тож тешиклари" ҳисобланади.
— Тож тешиклари сонининг мунтазам равишда камайиши ёки уларнинг ҳажмининг камайиши белгилари йўқлиги сабабли, ҳеч бўлмаганда 2026 йилнинг дастлабки ойлари улардан сезиларли даражада таъсирланади ва магнит бўронларининг кўпайиши давом этади, — деган хулосага келишди олимлар.
Эслатиб ўтамиз, 9-10 декабрь кунлари G2–G3 даражасидаги ўртача ва кучли магнит бўронлари бўлиши мумкин эканлиги ҳақида хабар берган эдик.