Кейинги икки кун ичида кучли магнит бўронлари бўлиши мумкин
ASTANА. Кazinform — 9-10 декабрь кунлари G2–G3 даражасидаги ўртача ва кучли магнит бўронлари бўлиши мумкин.
Россия Фанлар академияси Космик тадқиқотлар институтининг Қуёш астрономияси лабораториясининг маълумотларига кўра, бузилиш кеча кечқурун қайд этилган М8.1 синфидаги чақнашдан кейин содир бўлади. Бунга Ерга қараб ҳаракатланаётган қуёш плазмасининг отилиши сабаб бўлади.
Чақнашнинг ўртача интенсивлигига қарамай, унинг маркази Қуёш-Ер чизиғи билан аниқ мос келади, шунинг учун деярли фронтал ва юқори самарали таъсир кутилмоқда. Таъсирни камайтирадиган ҳеч қандай юмшатувчи омиллар йўқ.
— Ҳисоб-китобларга кўра, максимал таъсир 9 декабрь куни тушдан кейин содир бўлади. Бу юқори геомагнит кўрсаткичлар билан биргаликда қутб юлдузларининг пайдо бўлиши учун қулай шароит яратади, — дейилади хабарда.
Геомагнит бузилиши пайшанбагача давом этиши кутилмоқда.