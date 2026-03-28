МАГАТЭ: Эрон атом электр станцияси яқинидаги зарбалар ядровий таҳдид туғдириши мумкин
ASTANА. Кazinform — Халқаро атом энергияси агентлиги (МАГАТЭ) Эроннинг Бушеҳр атом электр станцияси яқинидаги учинчи зарбадан кейин хавотир билдирди, деб хабар беради Xinhuа.
Бу сўнгги ўн кун ичида содир бўлган учинчи шундай ҳодиса. Агентлик бош директори Рафаэль Гросси реактор шикастланган тақдирда жиддий радиациявий авария юз бериши мумкинлиги ҳақида огоҳлантирди.
МАГАТЭ ижтимоий тармоқлардаги Х саҳифасида Эрондан ҳужум ҳақида ахборот олганини маълум қилди.
IAEA informed by Iran of a new strike in the area of the Bushehr Nuclear Power Plant, the third such incident in 10 days. No damage to operating reactor nor any radiation release reported, and condition of plant is normal, Iran says.— IAEA - International Atomic Energy Agency ⚛️ (@iaeaorg) March 27, 2026
Эрон расмийларининг сўзларига кўра, ишлаётган реактор шикастланмаган, радиация оқишлари қайд этилмаган ва завод нормал ишламоқда.
МАГАТЭ раҳбари ядровий авария хавфининг олдини олиш учун максимал даражада эҳтиёткор бўлишга чақирди.
Аввалроқ, Эроннинг энг заиф ядровий иншоотларидан бири — Натанздаги ёқилғи бойитиш заводининг "кириш биноси" "шикастлангани" маълум бўлган эди.
