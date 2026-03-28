    11:12, 28 Март 2026 | GMT +5

    МАГАТЭ: Эрон атом электр станцияси яқинидаги зарбалар ядровий таҳдид туғдириши мумкин

    ASTANА. Кazinform — Халқаро атом энергияси агентлиги (МАГАТЭ) Эроннинг Бушеҳр атом электр станцияси яқинидаги учинчи зарбадан кейин хавотир билдирди, деб хабар беради Xinhuа.

    Бу сўнгги ўн кун ичида содир бўлган учинчи шундай ҳодиса. Агентлик бош директори Рафаэль Гросси реактор шикастланган тақдирда жиддий радиациявий авария юз бериши мумкинлиги ҳақида огоҳлантирди.

    МАГАТЭ ижтимоий тармоқлардаги Х саҳифасида Эрондан ҳужум ҳақида ахборот олганини маълум қилди.

    Эрон расмийларининг сўзларига кўра, ишлаётган реактор шикастланмаган, радиация оқишлари қайд этилмаган ва завод нормал ишламоқда.

    МАГАТЭ раҳбари ядровий авария хавфининг олдини олиш учун максимал даражада эҳтиёткор бўлишга чақирди.

    Аввалроқ, Эроннинг энг заиф ядровий иншоотларидан бири — Натанздаги ёқилғи бойитиш заводининг "кириш биноси" "шикастлангани" маълум бўлган эди.

    Эслатиб ўтамиз, АҚШ президенти Дональд Трамп 40 йил олдин Эронга ҳужум қилишини айтгани ҳақида ёзган эдик.

    Бекабат Узаков
