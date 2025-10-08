OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    12:35, 08 Октябрь 2025 | GMT +5

    Мадрид марказида бино қулаб тушди

    ASTANA. Kazinform - Қутқарувчилар вайроналар остида қидирув ишларини давом эттирмоқда, деб хабар беради Kazinform BBCга таяниб.

    В центре Мадрида обрушился дом, под завалами нашли двух погибших
    Фото: x.com/abc_es

    Бу ҳақда AFP агентлиги Мадрид мэри Хосе Луис Мартинес-Альмейдага таяниб хабар беришича, икки киши бедарак йўқолган.

    Мадриднинг сайёҳлик марказидаги Пласа-Майор яқинида таъмирланаётган бино сешанба куни ярим тунда қулаб тушди. Мадрид мэрияси камида учта киши жароҳат олганини маълум қилди.

    Шаҳар мерияси сайтида ёзилишича, илгари офис сифатида фойдаланилган олти қаватли бино меҳмонхонага айлантирилган.

     

    Теглар:
    Испания Европа Жаҳон янгиликлари
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!