Люксембургдан Болгариягача: Европа Иттифоқи мамлакатларида бир соатлик иш ҳақи қанча
ASTANА. Кazinform — Европа Иттифоқида иш ҳақи бўйича янги рейтинг эълон қилинди, деб хабар беради DW.
Германиянинг Висбаден шаҳридаги Федерал статистика бошқармасининг ҳисоботига кўра, 2025 йилда Германияда ишлаб чиқариш ва хизмат кўрсатиш соҳаларида ўртача бир соатлик иш ҳақи тахминан 45 еврони ташкил этган. Шундай қилиб, Германия Европа Иттифоқида иш ҳақи энг юқори бўлган мамлакатлар рейтингида 5-ўринни эгаллади.
Энг юқори кўрсаткич Люксембургда қайд этилди — соатига 56,80 евро. Ундан кейин Дания (51,70 евро), Нидерландия (47,90 евро) ва Австрия (46,30 евро).
Европа Иттифоқида иш ҳақи энг арзон бўлган мамлакат Болгария бўлиб, у ерда бир соатлик иш ҳақи 12 еврони ташкил этди. Шунингдек, рўйхатнинг пастки қисмида Руминия (13,60 евро) ва Венгрия (15,20 евро) ҳам бор.
Меҳнат харажатлари нафақат ходимнинг бевосита маошини, балки солиқ имтиёзлари ва иш берувчининг ижтимоий суғурта фондларига бадалларини ҳам ўз ичига олади.
Эслатиб ўтамиз, Европа Иттифоқи аҳолиси сўнгги 10 йил ичида қариб бормоқда.