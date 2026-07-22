Луврда тарихий ёдгорликлар ўғирланган зал қайта очилади
ASTANA. Kazinform — Париждаги Лувр музейи 2025 йилдаги шов-шувли талончиликдан сўнг илк бор ташриф буюрувчилар учун Аполлон галереясини қайта очади, деб хабар беради Анадолу.
2025 йил октябрь ойида номаълум шахслар шиша витриналарни синдириб, қимматбаҳо тақинчоқларни ўғирлаб кетган галерея 22 июлдан бошлаб яна ташриф буюрувчиларни қабул қилади.
Бироқ галереядаги витриналар олиб ташланган, аввал намойиш этилган заргарлик буюмлари эса қайта жойлаштирилмаган.
Лувр директори Кристоф Лерибо Le Parisien газетасига берган интервьюсида талончиликдан кейин Аполлон галереясида сақланган барча қимматли коллекциялар ва тарихий ёдгорликлар музейдан олиб чиқилганини айтди.
Эслатиб ўтамиз, 19 октябрда Париж прокурори Лор Беко тўрт нафар босқинчи автогидрокўтаргич ёрдамида Луврга кириб, Аполлон галереясидаги витриналарни бузиб, 9 та қимматбаҳо тақинчоқни ўғирлаганини маълум қилган эди. Улар орасида Наполеон III нинг рафиқаси императрица Евгениянинг 1 354 дона олмос билан безатилган тожи ҳам бўлган. Босқинчилар қочиш пайтида тожни тушириб қолдирган.
Тергов маълумотларига кўра, жиноятни профессионал гуруҳ содир этган. Ўғирланган қимматбаҳо буюмларнинг умумий қиймати тахминан 88 миллион евро деб баҳоланган.
Тўрт нафар жиноятчи 8 та тарихий тақинчоқни ўғирлаб кетган, талончилик эса атиги 7 дақиқа давом этган.
Аввалроқ Францияда ушбу шов-шувли ўғирлик воқеаси асосида ҳужжатли сериал ва бадиий фильм суратга олиниши ҳақида хабар берилган эди.