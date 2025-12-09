Лувр ходимлари иш ташлашга чиқади
ASTANA. Kazinform — Касаба уюшмалари Лувр ходимларини 15 декабрдан бошлаб иш ташлаш эълон қилишга чақирди. Норозилик намойиши қанча давом этиши номаълум, деб хабар беради DW.
Касаба уюшмалари ходимларнинг жиддий етишмаслиги, техник муаммолар ва музейнинг аҳволи ёмонлашиб бораётгани ҳақида хабар берди. Уларнинг сўзларига кўра, ходимлар қаттиқ бошқарув остида кўпроқ вақт ишлашга мажбур қилиняпти ва уларга асоссиз вазифалар юкланяпти, бу эса уларга ўз вазифаларини бажаришни қийинлаштиряпти.
Лувр кутубхонасининг Мисршунослик бўлимини сув босганидан бери ходимларнинг сабр-тоқати тўлиб кетди. Вазият тобора таранглашиб боряпти.
CFDT-CGT касаба уюшмаси вакили Валери Бо ходимлар бир неча йиллардан бери раҳбариятдан гидравлик тизимни таъмирлашни сўраб келганларини, бироқ уларнинг илтимослари эътиборсиз қолдирилганини эслади.
Январь ойи бошида SUD-Culture касаба уюшмаси янги музей лойиҳаларини, ўз ичига олган қўшимча кириш йўллари ва янги заллар қуришни тўхтатишга чақирди.
Ташкилот бу ташаббусларни "бемаъни" деб атади ва маблағларни Луврнинг мавжуд инфратузилмасини тиклаш ва модернизация қилишга йўналтиришни таклиф қилди.
Касаба уюшмалари музей раҳбарияти ходимлар дуч келадиган кундалик муаммоларни ҳал қила бошлагунча иш ташлаш давом этишини айтишди.
Эслатиб ўтамиз, Лувр кутубхонаси ифлос сув билан тўлиб, у ердаги 400 га яқин ҳужжатга зарар етган.