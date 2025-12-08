Лувр кутубхонаси ифлос сувга тўлди, юзлаб ҳужжатлар шикастланди
Париждаги Лувр кутубхонаси ифлос сувга тўлиб, 400 га яқин ҳужжатга зарар етказди. Бу ҳақда музей маъмурияти ўринбосари Фрэнсис Стейнбок маълум қилди, дея хабар беради БЕЛТА.
“Канализация тизимидаги оқиш Миср антикварлари кутубхонаси залларидан бирига зарар етказди. Ҳозирда 300-400 та ҳужжат шикастлангани маълум ва биз ҳозирда тўлиқ инвентаризация ўтказяпмиз. Шикастланган асарлар сувдан олиб чиқилди ва ҳозирда уларни саҳифама-саҳифа қуритишнинг нозик иши бажарилмоқда”, — деди Фрэнсис Стейнбок.
Унинг сўзларига кўра, фақат мисршунослар, Лувр ходимлари ва талабалар томонидан фойдаланиладиган даврий нашрлар, маълумотномалар ва археологик журналлар шикастланган. Уларнинг энг қадимгиси XIX аср охирига, бошқалари эса XX аср бошларига тўғри келади.
Стейнбок бинода шамоллатиш ва иситиш тизимларида узоқ вақтдан бери муаммолар мавжуд бўлганини тан олди. У музейнинг зарар кўрган ҳудуди таъмирлаш учун мўлжалланган ҳудудлар рўйхатида эканлигини таъкидлади.
Эслатиб ўтамиз, 2026 йил охирига қадар Луврда 100 та видеокамера ўрнатилади. Лувр раҳбарияти камераларни ўрнатиш талончиликдан кейин эълон қилинган хавфсизликни кучайтиришга қаратилган 20 та чора-тадбирлар дастурининг бир қисми эканлигини таъкидлади.