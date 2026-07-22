Лос-Анжелес олимпиадаси: ўйинларга чипталарни қандай сотиб олиш мумкин
ASTANA. Kazinform — Лос-Анжелесда бўлиб ўтадиган 2028 йилги ёзги Олимпия ўйинларининг бошланишига икки йилдан кам вақт қолди. Шунга қарамай, мухлислар мусобақа чипталарини ҳозирнинг ўзида Olympic Hospitality пакетлари орқали сотиб олишлари мумкин, деб хабар беради Миллий олимпия қўмитаси матбуот хизмати.
Кейинроқ чипталарни расмий қайта сотиш платформаси орқали ҳам расмийлаштириш имконияти яратилади.
Чипталарнинг расмий сотуви
2027 йилда ташкилотчилар Лос-Анжелес Олимпиадаси чипталарини расмий савдога чиқаради. Сотувнинг аниқ бошланиш санаси, сотиб олиш тартиби ва мавжуд мусобақа сессиялари ҳақидаги маълумот Олимпиаданинг расмий ресурсларида эълон қилинади.
Шу йилнинг ўзида AXS, Eventim, Ticketmaster ва Sports Illustrated Tickets платформалари негизида чипталарни расмий қайта сотиш хизмати ишга туширилади. Бу орқали мухлислар фойдаланилмаган чипталарни бошқа эгалардан хавфсиз тарзда сотиб олишлари ва фирибгарлик хавфидан ҳимояланишлари мумкин бўлади.
Olympic Hospitality
Ҳозирнинг ўзида мухлислар махсус Olympic Hospitality дастури орқали хизмат кўрсатиш пакетларига буюртма беришлари мумкин. Буюртма расмийлаштирилиши биланоқ бронь тасдиқланади.
Ушбу пакетлар мусобақага кириш чиптасидан ташқари қатор қўшимча хизматларни ҳам ўз ичига олади. Жумладан, қулай жойлар, эксклюзив лаунжлар ва шахсий ложаларга кириш имконияти, ресторан хизмати, ичимликлар, кўнгилочар дастурлар, шунингдек, зарурат бўлганда меҳмонхонага жойлаштириш хизматлари таклиф этилади. Таклифлар билан танишиш ва бронь қилиш учун hospitality.la28.org расмий порталига кириш мумкин.
Нархлар ва чекловлар
Ташкилот қўмитаси чипталар нархи ҳаммабоп даражада сақланишини маълум қилди. Энг арзон чипталар нархи 28 АҚШ долларидан бошланади. Чипталарнинг тахминан ярми 200 доллардан арзон, 75 фоиздан ортиғи эса 400 доллардан паст нархда таклиф этилади. Очилиш ва ёпилиш маросимлари учун энг қиммат чипталар премиум тоифасига киради.
Харидорлар учун бир қатор чекловлар ҳам белгиланган. Бир киши энг кўпи билан 12 та чипта сотиб олиши мумкин. Шу жумладан, очилиш ва ёпилиш маросимлари учун умумий лимит доирасида 4 тадан ортиқ чипта расмийлаштиришга рухсат этилмайди. Чипта платформаларида фақат 18 ёшга тўлган фуқаролар рўйхатдан ўтиши мумкин. Шунингдек, ёшидан қатъи назар, жумладан кичик ёшдаги болалар ҳам ҳар бир мусобақага алоҳида чипта билан кириши шарт бўлади.
Эслатиб ўтамиз, 2028 йилги ёзги Олимпия ўйинлари 14-30 июль кунлари Лос-Анжелесда бўлиб ўтади.