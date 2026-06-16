Лондонда Пикассо, Климт ва Модильяни асарлари 270 миллион долларлик аукционга қўйилди
ASTANA. Kazinform — Лондонда Европадаги энг қиммат хусусий санъат тўпламларидан бирининг кўргазмаси очилди. Sotheby’s аукцион уйи британ миллиардери ва «Тоттенхэм Хотспур» футбол клубининг собиқ эгаси Жо Льюис оиласи коллекциясидаги асарларни намойиш этди. Тўпламнинг умумий қиймати 270 миллион доллардан ортиқни ташкил этади, деб хабар беради Euronews.
Кўргазмага ХХ асрнинг йирик усталари томонидан яратилган 48 та санъат асари қўйилган. Улар қаторида Амедео Модильяни, Густав Климт, Пабло Пикассо, Эдгар Дега ва Люсьен Фрейд асарлари бор.
Sotheby’s маълумотига кўра, бу - Европада бир шахсга тегишли бўлиб, аукционга қўйилган энг қиммат баҳоланган санъат коллекцияси ҳисобланади.
Энг асосий лот — Амедео Модильянининг 1917 йилда чизган Nu assis au collier картинаси. Мутахассислар ушбу асар 61 миллион доллардан ортиқ маблағга сотилиши мумкинлигини тахмин қилмоқда. Картина 1995 йилдан буён биринчи марта савдога чиқарилмоқда.
Бу асарга бўлган қизиқиш унинг тарихи билан ҳам боғлиқ. У Модильянининг Парижда тириклик даврида ўтказилган ягона шахсий кўргазмасининг бир қисми бўлган. Аукцион уйи маълумотларига кўра, ўша кўргазма жамоатчиликда катта шов-шувга сабаб бўлиб, очилганидан кўп ўтмай полиция томонидан ёпилган.
Энг қиммат асарлар қаторига Густав Климтнинг Portrait of Gertrud Loew портрети (27-41 миллион доллар), Эдгар Деганинг Petite danseuse de quatorze ans бронза ҳайкали, шунингдек Пабло Пикассонинг Buste de femme картинаси киради. Бу асар унинг музаси Дора Маарга бағишланган.
Мутахассислар Люсьен Фрейднинг Sleeping by the Lion Carpet картинасига ҳам алоҳида эътибор қаратмоқда. Sotheby’sнинг Европа бўлими раиси Оливер Баркер бу асарни бозорда пайдо бўлган энг яхши картиналардан бири деб атади.
89 ёшли Жо Льюиснинг бойлиги тахминан 7,8 миллиард долларга баҳоланади. У кўп йиллар давомида «Тоттенхэм Хотспур» клубига эгалик қилган ва Европадаги энг йирик хусусий санъат коллекцияларидан бирини тўплаган.
Кўргазма Londonдаги Sotheby’s офисида 23 июнга қадар бепул намойиш этилади.