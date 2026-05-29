LIVE: Олий Евроосиё иқтисодий кенгашининг кенгайтирилган йиғилиши
ASTANA. Kazinform - Астанада Олий Евроосиё иқтисодий кенгашининг кенгайтирилган йиғилиши бўлиб ўтмоқда.
Россия Федерацияси Президенти Владимир Путин, Қирғизистон Республикаси Президенти Садир Жапаров, Беларусь Республикаси Президенти Александр Лукашенко ва Арманистон Республикаси Бош вазирининг ўринбосари Мгер Григорян ва Ўзбекистон Президенти Шавкат Мирзиёев Мустақиллик саройига келишди. Юқори мартабали меҳмонларни Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаев кутиб олди.
Эслатиб ўтамиз, куни кеча Қозоғистон Республикаси Президенти мамлакатимизга давлат ташрифи билан келган Россия Федерацияси Президенти Владимир Путинни кутиб олди. Қозоғистон ва Россия президентлари кичик ва кенгайтирилган таркибда музокаралар олиб боришди.