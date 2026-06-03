LIVE: Кипр Президенти Никос Христодулидиснинг Қозоғистонга расмий ташрифи
ASTANA. Kazinform - Мамлакатга расмий ташрифи билан келган Кипр Президенти Никос Христодулидисни кутиб олиш маросими бошланди.
Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаевнинг таклифига биноан Кипр Республикаси Президенти Никос Христодулидис Қозоғистонга расмий ташриф билан келди.
Бугун бўлиб ўтадиган музокаралар давомида президентлар икки томонлама ҳамкорликни кенгайтириш, савдо-иқтисодий, инвестиция ва маданий-гуманитар алоқаларга устувор аҳамият бериш истиқболларини муҳокама қиладилар.
Шунингдек, бир қатор ҳужжатлар имзоланиши режалаштирилган.