KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    ЎЗ
    Тренд:

    LIVE: Кипр Президенти Никос Христодулидиснинг Қозоғистонга расмий ташрифи

    ASTANA. Kazinform - Мамлакатга расмий ташрифи билан келган Кипр Президенти Никос Христодулидисни кутиб олиш маросими бошланди.

    Кипр Президенти Никос Христодулидиснинг Қозоғистонга расмий ташрифи
    Коллаж: Kazinform

    Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаевнинг таклифига биноан Кипр Республикаси Президенти Никос Христодулидис Қозоғистонга расмий ташриф билан келди.

    Бугун бўлиб ўтадиган музокаралар давомида президентлар икки томонлама ҳамкорликни кенгайтириш, савдо-иқтисодий, инвестиция ва маданий-гуманитар алоқаларга устувор аҳамият бериш истиқболларини муҳокама қиладилар.

    Шунингдек, бир қатор ҳужжатлар имзоланиши режалаштирилган.

    Ташқи сиёсат Кипр
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муаллиф