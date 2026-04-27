Ливанда Исроил ҳужумлари қурбонлари сони 2509 кишига етди
ASTANА. Кazinform – Ливанда Исроил ҳужумлари қурбонлари сони 2509 кишига етди, деб хабар беради Анадолу.
Ливан Соғлиқни сақлаш вазирлигининг маълумотларига кўра, 2 мартдан бери ҳужумлар натижасида 7755 киши жароҳат олган.
Расмий маълумотларга кўра, давом этаётган тўқнашувлар пайтида қурбонлар сони сезиларли даражада ошди.
Шуни таъкидлаш жоизки, 17 апрелда кучга кирган сулҳга қарамай, Исроил армияси ҳужумларини давом эттирмоқда.
Эслатиб ўтамиз, Ливан 9 апрелни мотам куни деб эълон қилган эди.